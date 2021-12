La Fondation Dogecoin travaille avec le co-fondateur d’Ethereum Vitalik pour la proposition de jalonnement DOGE

La Fondation Dogecoin travaille avec Vitalik Buterin, le co-fondateur d’Ethereum, sur l’élaboration d’une proposition DOGE pour une version « Community Staking » de Proof-of-Stake (PoS) qui permettra à chaque détenteur de pièce de miser ses pièces et de gagner des récompenses pour leur contribution à l’animation du réseau.

Ethereum lui-même est en train de passer du mécanisme de consensus Proof-of-Work (PoW) au PoS. Alors que les détenteurs d’Ether peuvent déjà jalonner leur ETH, près de 8,8 millions d’ETH ont été jalonnés jusqu’à présent; ils ne sont pas encore indissociables car il n’a pas encore été fusionné avec ETH 2.0.

La Fondation Dogecoin a annoncé jeudi sa carte des sentiers, dans laquelle elle a noté que plus Dogecoin a d’utilité, plus il sera adopté « en tant que monnaie universelle sérieuse pour les gens du monde entier ».

Il a proposé une intégration rapide pour améliorer l’utilité et vise à sécuriser Dogecoin grâce à la diversification du réseau. Il présentera de nouvelles possibilités pour les fournisseurs de paiement, les détaillants, les plateformes sociales et les développeurs de jeux d’intégrer rapidement Dogecoin dans leur infrastructure avec des solutions backend évolutives telles que le projet GigaWallet, a noté la Fondation.

Une application Dogecoin Keyring & SDK est proposée pour permettre aux utilisateurs de DOGE de conserver la garde de leurs pièces afin que les applications mobiles puissent effectuer des transactions Doge sans détenir vos clés.

« Ces premiers projets visent à jeter des bases solides, tandis que les projets à venir viseront à améliorer le débit et l’échelle des transactions », a-t-il déclaré.

Parallèlement au vaste marché de la cryptographie et aux actifs à risque, le prix DOGE est passé au-dessus de 0,18 $ et a augmenté de 13,5% cette semaine.

La pièce meme est actuellement en baisse de 75 % par rapport à son sommet historique d’environ 0,73 $ début mai, lorsque DOGE a dépassé le sommet lors de l’apparition d’Elon Musk dans SNL, mais toujours en hausse de 3,100 % depuis le début de l’année.

C’est pourquoi je suis pro Doge – Elon Musk (@elonmusk) 23 décembre 2021

Le PDG de Tesla continue de promouvoir Doge et l’a qualifié ce mois-ci de bien meilleure option en tant que devise que Bitcoin.

Musk a déclaré que DOGE est bon pour les paiements quotidiens dans une interview avec Time Magazine, qui est intervenue peu de temps après avoir été nommé Personnalité de l’année 2021 par Time.

« Le bitcoin n’est pas un bon substitut à la monnaie transactionnelle. Même s’il a été créé comme une blague idiote, Dogecoin est mieux adapté aux transactions. Le flux total de transactions que vous effectuez avec Dogecoin, comme les transactions par jour, a un potentiel beaucoup plus élevé que Bitcoin », a déclaré Musk.

Plus tôt ce mois-ci, Musk a également annoncé que le constructeur de voitures électriques accepterait DOGE pour ses marchandises, ce qui a fait augmenter le prix de DOGE d’environ 35% en quelques heures.

En mars de cette année, les Dallas Mavericks du milliardaire Mark Cuban ont également commencé à accepter DOGE pour les billets et les produits dérivés via BitPay et ont signalé une augmentation de 550% des paiements DOGE le mois suivant.

Bitcoin, qui a une capitalisation boursière de 969 milliards de dollars ; pendant ce temps, selon Musk, est plus approprié comme réserve de valeur, c’est pourquoi les investisseurs préfèrent la « HODL » que de l’utiliser pour les paiements.

« Le volume de transactions de Bitcoin est faible et le coût par transaction est élevé », a-t-il déclaré.

Dogecoin, quant à lui, n’est pas une bonne réserve de valeur en raison d’être « légèrement inflationniste », mais cela « encourage les gens à dépenser, plutôt que de constituer une réserve de valeur », a déclaré Musk.

Bitcoin a une offre fixe de 21 millions tandis que Dogecoin a un taux d’inflation de 3,8%, avec 5 milliards de DOGE ajoutés à son offre chaque année, ce qui pourrait inciter les gens à dépenser leurs pièces au lieu de les accumuler.

Dogecoin DOGE

0,19 $

+1,36 %

+7.71%

+15,19 %

Ethereum ETH

4 108,62 $

+0,47 %

+4,53%

+9.75%

