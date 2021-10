La fondation en briques de la plus ancienne église noire d’Amérique découverte en Virginie

Les archéologues au travail à Colonial Williamsburg.

La fondation en brique de la First Baptist Church, fondée en 1776 par des Noirs libres et asservis, a été déterrée à Colonial Williamsburg.

La Fondation Colonial Williamsburg a annoncé la découverte jeudi. Le site Web de la fondation se lit comme suit : « Bien que nous ne sachions pas encore si les vestiges de la première structure représentent la « Maison de réunion baptiste », où la congrégation a adoré à partir du début du XIXe siècle, une deuxième phase de travaux devrait commencer en janvier 2021. , et espère répondre à cette question et à bien d’autres.

La structure de 16 pieds sur 20 pieds a été érigée en 1818 après que le groupe s’est réuni pour la première fois dans des champs évitant la détection des propriétaires blancs qui ont promulgué des lois empêchant les Afro-Américains de se rassembler. Il a été détruit par une tornade en 1834 et reconstruit en 1856 ; il a résisté pendant un siècle avant que la ville de Colonial Williamsburg ne l’achète et le transforme en parking.

Les archéologues creusent depuis septembre 2020 sur le site de l’emplacement d’origine de l’église près de l’intersection des rues Nassau et Francis à Colonial Williamsburg. Premier pasteur baptiste Réginald F. Davis a déclaré à NPR que la découverte de la première maison de l’église est « une redécouverte de l’humanité d’un peuple ».

« Cela contribue à effacer l’amnésie historique et sociale qui afflige ce pays depuis tant d’années », a-t-il déclaré. La congrégation est actuellement dans une église ailleurs à Williamsburg.

Colonial Williamsburg est le plus grand musée vivant en plein air du pays, défendant sa mission éducative à travers des expériences immersives et authentiques du XVIIIe siècle et une programmation pour leurs invités. L’annonce de la découverte coïncide avec la célébration du 245e anniversaire de l’église à l’échelle de la communauté ce week-end. Colonial Williamsburg s’est associé à la First Baptist Church of Williamsburg et à la Let Freedom Ring Foundation, qui vise à préserver l’histoire de l’église.

Selon NPR, Colonial Williamsburg a historiquement largement ignoré les histoires des Noirs américains coloniaux, mais la fondation et le musée ont mis de plus en plus l’accent sur l’importance des contributions afro-américaines aux débuts de l’Amérique. Plus de la moitié des habitants historiques de Colonial Williamsburg étaient noirs et beaucoup étaient réduits en esclavage. Ce n’est qu’en 1979 que Colonial Williamsburg a commencé à raconter des histoires de Noirs américains, et pas avant 2002 que les histoires d’Amérindiens sont devenues une partie de sa programmation régulière.

La fondation a commencé à déterrer des tombes l’année dernière ; certains fidèles espèrent que l’analyse ADN leur permettra d’identifier les liens familiaux.

« Ce n’est pas que tout d’un coup, comme par magie, ces sources primaires apparaissent », a déclaré Jody Lynn Allen, professeur d’histoire au College of William & Mary. «Ils ont été dans les archives ou dans les sous-sols ou les greniers des gens. Mais ils n’étaient pas considérés comme précieux.

