La Fondation Featurette révèle des difficultés d’adaptation du livre d’Asimov ⋆ .

Apple TV + a publié un nouveau premier aperçu de l’adaptation à venir du chef-d’œuvre épique d’Isaac Asimov, Fondation. La série suit un groupe de scientifiques qui ont entrepris de reconstruire et de préserver les connaissances humaines après avoir calculé la date de la fin de la civilisation.

Dans la nouvelle featurette, David Goyer s’assoit pour discuter de la façon dont la production a réussi à rester fidèle aux romans originaux et à les adapter à l’écran. Un avenir des membres de la distribution est également intervenu pour partager leurs réflexions sur la série.

« Foundation est la plus grande œuvre de science-fiction de tous les temps », a déclaré Goyer au premier coup d’œil. «Et il n’a jamais été porté à l’écran auparavant. C’était une influence tellement phénoménale sur le Guerres des étoiles univers. Même des choses comme Dune ont été influencés par la Fondation. L’œuvre phare d’Isaac Asimov a été publiée pour la première fois en 1942 et a eu une influence considérable sur chaque morceau de science-fiction consommé aujourd’hui.

En 1998, New Line Cinema avait l’intention d’adapter la série en trilogie, mais a fini par adapter J. R. R. Tolkien‘s Le Seigneur des Anneaux au lieu. Apple est le premier à s’engager dans l’adaptation de Foundation et ce premier aperçu prouve qu’ils n’ont épargné aucune dépense pour créer une série impressionnante et de haute qualité.

En plus du showrunner et producteur exécutif Goyer, la série est produite pour Apple par Skydance Television avec Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Gallois, David Ellison, Dana Goldberg, et Marcy Ross également en tant que producteurs exécutifs.

Étoiles de la Fondation Jared Harris comme le Dr Hari Seldon, Lee Pace comme Brother Day, Lou Llobell comme Gaal Dornick, Léa Harvey comme Salvor Hardin, Laura Birn comme Demerzel, Terrence Mann comme frère Dusk, Cassien Bilton comme frère Dawn, et Alfred Enoch comme Raych.

La série arrive sur Apple TV+ à partir du 24 septembre. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous :

