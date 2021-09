La Fondation Gates a débauché le PDG de Washington STEM, puis a donné 100 000 $ à une organisation à but non lucratif pour trouver un remplaçant

Le siège de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

En juin, la Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé qu’elle avait embauché Angela Jones, la PDG bien considérée de Washington STEM, l’organisation à but non lucratif de l’éducation à l’échelle de l’État qui relie les étudiants mal desservis à l’éducation et aux opportunités STEM.

Jones, avec plus de 25 ans d’expérience dans l’administration et la sensibilisation dans l’enseignement primaire et supérieur et qui a déjà été vice-président de l’Eastern Washington University, était considéré comme un ajout précieux à l’immense bassin de talents de la fondation. Jones est maintenant directeur de l’Initiative de l’État de Washington à la Fondation Gates.

Angela Jones, ancienne PDG de Washington STEM. (Photo de Brian Wells)

Mais il s’avère que le recrutement réussi de Jones par la fondation n’a pas été une perte totale pour la plus petite organisation à but non lucratif. En échange, Washington STEM a reçu une subvention de 100 000 $ de la fondation pour aider à financer la recherche du remplaçant de Jones.

“Comme nous devions voir Angela partir, ils voulaient nous soutenir dans cette transition”, a déclaré Migee Han, responsable du développement et des communications de Washington STEM. “La direction de Gates était très respectueuse.”

Un porte-parole de Gates a confirmé que la subvention visait à faciliter la transition. “La fondation a fourni à Washington STEM une subvention de soutien général au fonctionnement à utiliser selon les besoins pour assurer une transition en douceur du leadership”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Il s’agit d’un changement dans le récent livre de jeu d’Amazon lorsqu’il a embauché Roshanak Roshandel de l’Université de Seattle en tant que chef de produit principal pour Alexa Experience. Roshandel était le président du département d’informatique et de génie logiciel de l’université.

Après que le géant de la technologie ait arraché Roshandel, il a fait un don de 3 millions de dollars à l’école pour aider à créer une chaire dotée pour diriger son département d’informatique.

À l’époque, Mike Quinn, doyen du département des sciences et de l’ingénierie de l’Université de Seattle, a déclaré que la chaire dotée contribuerait à renforcer la réputation du département d’informatique de l’école.

“La chaire d’informatique dotée d’Amazon continuera à renforcer la visibilité et le prestige du département d’informatique aux niveaux national et international alors qu’il poursuit sa croissance rapide en taille et en qualité”, a déclaré Quinn dans un communiqué à ..

Le mouvement Gates, similaire à l’embauche de Roshandel par Amazon, souligne à quel point les talents peuvent se regrouper au sommet lorsque les grandes organisations achètent des talents aux plus petites, une réalité endémique dans tout, des affaires au baseball.

Mais dans ces deux cas, ce n’était pas une perte totale pour l’organisation plus petite et moins riche. Les dirigeants d’Amazon et de Gates voulaient s’assurer que les relations professionnelles existantes s’étendent au-delà du transfert de talents. Washington STEM travaille depuis des années en étroite collaboration avec Gates, a déclaré Han. Et il continuera à le faire.

“Nous étions tristes de voir Angela partir”, a déclaré Han, ajoutant que la subvention de transition avait été discutée lors du recrutement de Jones. “Mais nous avons dû en faire la demande”, a-t-elle ajouté. “Cela n’est pas venu de nulle part.”

Et l’argent aidera Washington STEM à continuer à recruter les meilleurs talents, a-t-elle déclaré. « Nous sommes actuellement dans le processus de recherche. »