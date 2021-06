La Fondation Gates donne 122 millions de dollars pour Univ. de l’étude de Washington sur la pilule mensuelle contre le VIH

in

Connie Celum, professeure de santé publique à l’UW (Photo de l’Université de Washington)

Des chercheurs de l’Université de Washington testeront une pilule une fois par mois pour prévenir le VIH chez les femmes grâce à une nouvelle subvention de 122 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates.

La subvention est l’une des premières à émerger de la Fondation Gates depuis que Bill et Melinda French Gates ont annoncé leur divorce en mai et quelques jours après la démission de Warren Buffett en tant que seul autre administrateur de l’organisation. La recherche est conforme à l’accent mis par French Gates sur les femmes et les filles.

L’essai randomisé de phase 3 comparera l’efficacité de l’islatravir mensuel, une pilule en cours de développement par Merck, à une pilule quotidienne standard qui prévient le VIH-1.

La pilule quotidienne est déjà approuvée pour la prévention du VIH, une approche appelée prophylaxie pré-exposition.

L’étude impliquera 4 500 femmes en bonne santé et non infectées par le VIH dans 21 sites en Afrique et 500 femmes aux États-Unis Les jeunes femmes en Afrique représentent environ 25 % des nouvelles infections à VIH dans le monde.

Une pilule mensuelle offre la possibilité d’une facilité d’utilisation et d’une adhérence améliorées. “L’ensemble du domaine évolue vers des stratégies moins dépendantes de l’adhérence et plus faciles pour les utilisateurs de la prévention du VIH”, a déclaré Connie Celum, chercheuse principale de l’étude et professeure de santé mondiale à l’UW, dans un communiqué.

La prise d’une pilule quotidienne peut également élever des barrières dans les populations où l’activité sexuelle est stigmatisée. Une étude réalisée l’année dernière par Celum Jared Baeten, également professeur de santé mondiale à l’UW, a révélé que les jeunes femmes africaines avaient certains des plus grands doutes quant à la prophylaxie pré-exposition, citant des problèmes tels que le stockage discret des produits.

“Si vous ne deviez prendre qu’un petit comprimé une fois par mois et ne pas vous occuper de la prise et du stockage quotidiens des pilules, c’est un jeu de balle totalement différent”, a déclaré Celum.

Pour évaluer l’efficacité de l’islatravir, les chercheurs ont atterri sur une conception d’essai « double aveugle, double factice ». Les participants recevront l’un des deux traitements suivants : une pilule de prophylaxie pré-exposition quotidienne et un placebo mensuel qui ressemble à de l’islatravir, ou un placebo quotidien et une dose mensuelle d’islatravir. Les chercheurs compareront le taux d’infection par le VIH des femmes dans les deux bras d’essai.

La nouvelle étude a commencé à être recrutée aux États-Unis et commencera à dépister des sujets en Afrique ce mois-ci.

La Fondation Gates a accordé plus de 3 milliards de dollars de subventions pour le VIH à ce jour et près de 3 milliards de dollars au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.