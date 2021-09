La Fondation Gates promet 992 millions de dollars pour lutter contre la malnutrition mondiale, en ciblant les femmes et les enfants

Homme dans une rizière à Ubud, Indonésie. (Photo de Simon Fanger de Unsplash)

La Fondation Bill et Melinda Gates s’est engagée à dépenser 992 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre la malnutrition mondiale.

Un nombre choquant de personnes dans le monde ont faim. Selon les Nations Unies, environ un dixième de la population mondiale, soit 811 millions de personnes, était sous-alimentée l’année dernière. La pandémie de COVID-19 est probablement une cause de la récente flambée des pénuries et du manque d’accès.

«Ce financement aidera plus de personnes dans le monde à obtenir la nutrition dont ils ont besoin pour mener une vie saine, et nous espérons qu’il servira d’invitation à davantage de donateurs, de fondations, de gouvernements et de dirigeants du secteur privé à s’appuyer sur l’investissement d’aujourd’hui avec des engagements plus audacieux. “, a déclaré Melinda French Gates dans un communiqué de la fondation.

L’annonce a été faite en conjonction avec le premier Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui se tient jeudi à New York.

La Fondation Gates, basée à Seattle, se concentre depuis de nombreuses années sur la réduction de la mortalité infantile et juvénile et cite la dénutrition comme la cause sous-jacente de près de la moitié de tous les décès d’enfants. La nutrition, cependant, reçoit moins de 1% de l’aide étrangère, a indiqué la fondation. L’engagement de près d’un milliard de dollars ciblera les efforts visant à aider les femmes et les enfants.

La plupart des initiatives bénéficiant du soutien de la fondation sont centrées sur la génération de preuves et de données pour améliorer les programmes de lutte contre la malnutrition. Cela comprend la recherche sur les efforts visant à renforcer la nutrition maternelle, le développement d’innovations liées à l’alimentation et des projets visant à soutenir le développement des jeunes enfants par le biais d’un régime alimentaire et de suppléments.

Le financement comprend des actions telles que le soutien aux producteurs alimentaires pour enrichir leurs produits avec des vitamines et des minéraux essentiels, et la fourniture d’une assistance technique aux programmes qui renforcent les systèmes alimentaires et l’agriculture.

Bill Gates et Melinda French Gates continuent de diriger la Fondation Gates en tant que coprésidents pendant une période d’essai de deux ans après leur divorce. La fondation a publié plus tôt ce mois-ci un rapport sur le manque d’accès équitable aux vaccins COVID-19.