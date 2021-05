La Fondation Gates renverse sa position sur les protections des brevets de vaccin COVID après une pression croissante

Bill Gates. (Photo de John Keatley)

La Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé jeudi qu’elle soutenait la levée des protections par brevet sur les technologies vaccinales contre les coronavirus.

Le PDG de la Fondation Gates, Mark Suzman, a publié une déclaration indiquant que l’organisation philanthropique basée à Seattle travaille depuis plus d’un an pour s’assurer que les vaccins atteignent le plus de personnes possible, le plus rapidement possible. Mais il reste encore beaucoup à faire.

«Aucun obstacle ne devrait s’opposer à un accès équitable aux vaccins, y compris à la propriété intellectuelle, c’est pourquoi nous soutenons une dérogation étroite pendant la pandémie», a déclaré Suzman. “Ces négociations se dérouleront dans le cadre du processus de l’OMC, dirigé par les négociateurs nationaux.”

Le renversement intervient après la montée des critiques contre le cofondateur de la fondation Bill Gates et la pression des politiciens américains et de plus de 100 pays pour lever les protections alors que le COVID-19 augmente en Inde et au Brésil.

Dans une récente interview avec Sky News, Gates a déclaré que partager la «recette» des vaccins ne serait pas utile.

«Il n’y a qu’un nombre limité d’usines de vaccins dans le monde et les gens sont très sérieux au sujet de la sécurité des vaccins», a déclaré Gates. «Et donc déplacer quelque chose qui n’avait jamais été fait, déplacer un vaccin, disons, d’une usine J&J vers une usine en Inde, c’est nouveau. Ce n’est que grâce à nos subventions et à notre expertise que cela peut arriver.

«Ce qui retient les choses dans ce cas, ce n’est pas la propriété intellectuelle», a poursuivi Gates. «Ce n’est pas comme s’il y avait une usine de vaccins inactive, avec l’approbation réglementaire, qui fabrique des vaccins magiquement sûrs. Vous savez, vous devez faire le procès sur ces choses. Chaque processus de fabrication doit être examiné avec beaucoup de soin. »

Gates s’est opposé à la dérogation à certaines dispositions de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ou ADPIC. Devex a rapporté “qu’une dérogation permettrait aux pays membres de cesser d’appliquer un ensemble de brevets liés au COVID-19 pendant la durée de la pandémie afin que les pays à revenu faible ou intermédiaire puissent produire ou importer des versions génériques de vaccins.”

Cette semaine, le président Biden et la représentante américaine au commerce Katherine Tai ont cédé à la pression et ont exprimé leur soutien à une dérogation.

“Il s’agit d’une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie du COVID-19 appellent à des mesures extraordinaires”, a déclaré Tai dans un communiqué. «L’Administration croit fermement en la protection de la propriété intellectuelle, mais au service de la fin de cette pandémie, elle soutient la levée de ces protections pour les vaccins COVID-19. Nous participerons activement aux négociations fondées sur des textes à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) nécessaires pour y parvenir. Ces négociations prendront du temps étant donné la nature consensuelle de l’institution et la complexité des questions en jeu. »

Ces temps et circonstances extraordinaires appellent des mesures extraordinaires. Les États-Unis soutiennent la levée de la protection de la propriété intellectuelle sur les vaccins COVID-19 pour aider à mettre fin à la pandémie et nous participerons activement aux négociations @WTO pour y parvenir. pic.twitter.com/96ERlboZS8 – Ambassadeur Katherine Tai (@AmbassadorTai) 5 mai 2021

Suzman a déclaré que la Fondation Gates était «engagée à soutenir l’expansion continue de la capacité de fabrication de vaccins dans les pays du monde entier, y compris sur le continent africain».

La fondation a engagé plus de 1,75 milliard de dollars pour la réponse au COVID-19 dans le monde et a soutenu le COVAX de l’Organisation mondiale de la santé, dont le but est d’accélérer le développement et la fabrication de vaccins COVID-19.

. a rapporté qu’une source de l’industrie pharmaceutique a déclaré que les entreprises américaines se battraient pour s’assurer que toute dérogation convenue soit aussi étroite et limitée que possible, car les entreprises travaillant sur les vaccins ont signalé des gains importants de revenus et de bénéfices pendant la pandémie.