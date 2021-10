La Fondation Gates s’engage à hauteur de 120 millions de dollars pour soutenir l’accès à la nouvelle pilule COVID-19

Capsules du nouveau médicament expérimental COVID-19 de Merck, le molnupiravir. (Photo Merck)

La Fondation Bill & Melinda Gates fournira jusqu’à 120 millions de dollars pour aider les pays à faible revenu à accéder à une nouvelle pilule pour traiter le COVID-19, a annoncé mardi la fondation.

Le molnupiravir réduit de moitié environ le risque d’hospitalisation ou de décès des patients nouvellement diagnostiqués, selon les données des premiers essais cliniques publiées par le géant pharmaceutique Merck au début du mois. Merck a collaboré avec Ridgeback Biotherapeutics pour développer la pilule, qui a été testée chez des patients à haut risque.

Merck demande une autorisation d’utilisation d’urgence pour la pilule auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis, et les agences de réglementation d’autres pays vont également peser. La pilule a été largement présentée comme le premier traitement potentiel oral et facile à utiliser pour COVID- 19.

Le nouveau financement de la Fondation Gates soutiendra le développement et la fabrication de versions génériques du molnupiravir. La fondation, par exemple, a fourni 2,4 millions de dollars de subventions aux entreprises pour accélérer la préparation à la fabrication et 1,3 million de dollars pour développer des procédés de fabrication à faible coût.

« L’engagement d’aujourd’hui garantira que davantage de personnes dans davantage de pays auront accès au médicament prometteur molnupiravir », a déclaré Melinda French Gates, coprésidente de la fondation, dans un communiqué. Elle a également appelé les autres donateurs à agir, notamment les fondations et les gouvernements.

Le nouvel effort porte l’engagement financier total de la Fondation Gates pour les mesures liées à la pandémie à 1,9 milliard de dollars. La fondation a soutenu le développement, la fabrication et la livraison de tests, de traitements et de vaccins COVID-19.

La distribution et l’accès au Molnupiravir sont une priorité pour les responsables gouvernementaux.

Le gouvernement américain a signé en juin un accord de 1,2 milliard de dollars avec Merck pour 1,7 million de doses, ce qui revient à 712 dollars pour un traitement de cinq jours. D’autres pays passent également rapidement des commandes pour le médicament.

Début octobre, Merck avait conclu des accords de licence avec huit grands fabricants de génériques. Les fabricants indiens de génériques vendront les pilules à un prix inférieur dans les pays les plus pauvres, mais de nombreux pays à faible taux de vaccination ne font pas partie de ces accords, selon le New York Times.

Les efforts visant à garantir l’accès au molnupiravir se déroulent dans un contexte de lenteur de la distribution des vaccins dans les pays à faible revenu.

98% des habitants des pays à faible revenu n’ont pas été vaccinés, et le groupe international chargé de l’effort, COVAX, n’avait expédié que 330 millions sur les 2 milliards de doses prévues, rapporte STAT News. COVAX est dirigé par l’Organisation mondiale de la santé et deux groupes financés par Gates, Gavi, la Vaccine Alliance et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

Dans un récent éditorial, Bill Gates a soutenu que les obstacles à la fabrication, et non les restrictions de propriété intellectuelle, ont été le principal obstacle à la vaccination.

« Le monde a appris à la dure avec les vaccins COVID-19 qu’à moins que nous ne soyons disposés à investir à risque et à grande échelle dès que des technologies prometteuses émergent – ​​et idéalement avant – alors l’accès sera limité pendant un certain temps, même en cas de besoin. et la demande sont claires », a déclaré un porte-parole de la Fondation Gates dans un e-mail, faisant référence au risque d’investir dans un produit avant l’approbation réglementaire. « Nous visons à faire notre part pour garantir que les ressources ne constituent pas un obstacle à un accès équitable au molnupiravir. »

Un panel de la FDA se réunira le 30 novembre pour discuter de l’innocuité et de l’efficacité de la nouvelle pilule, avec une décision sur l’utilisation d’urgence attendue peu de temps après.