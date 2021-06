La Fondation Gates s’engage à verser 2,1 milliards de dollars pour faire progresser l’égalité des sexes et « apporter un réel changement »

in

Le siège de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

La Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé mercredi qu’elle engageait 2,1 milliards de dollars pour faire progresser l’égalité des sexes dans le monde au cours des cinq prochaines années, marquant l’un des dons les plus importants de l’organisation basée à Seattle depuis plus de 20 ans.

Cet engagement a été pris dans le cadre du Forum Génération Égalité organisé par ONU Femmes, qui se tient à Paris cette semaine.

Selon un communiqué de presse, l’objectif est de faire progresser l’autonomisation économique des femmes (650 millions de dollars sur cinq ans); renforcer la santé des femmes et des filles et la planification familiale (1,4 milliard de dollars sur cinq ans); et accélérer le leadership des femmes (100 millions de dollars sur cinq ans). Tous ces efforts sont depuis longtemps soutenus par la coprésidente de la Fondation Gates, Melinda French Gates.

« Le monde se bat pour l’égalité des sexes depuis des décennies, mais les progrès sont lents. C’est maintenant l’occasion de relancer un mouvement et d’apporter un réel changement », a déclaré French Gates dans un communiqué. « La beauté de notre combat pour l’égalité des sexes est que chaque être humain y gagnera. Nous devons saisir ce moment pour construire un avenir meilleur et plus égalitaire. »

Nous avons une fenêtre d’opportunité pour faire de réels progrès vers l’égalité des sexes. Je suis fier de dire que la @gatesfoundation s’engage à verser 2,1 milliards de dollars pour contribuer au changement. Profitons de ce moment pour construire un avenir meilleur et plus égalitaire. https://t.co/dDif5k0RWL – Melinda French Gates (@melindagates) 30 juin 2021

Le PDG de la Fondation, Mark Suzman, a déclaré au Wall Street Journal que si French Gates est le « visage principal et la voix » du travail de la fondation sur l’égalité des sexes, « Bill est également très profondément engagé » et que les deux ont approuvé les nouvelles dépenses.

“Nous ne pouvons tout simplement pas atteindre autant de nos autres objectifs, de la réduction de la pauvreté à l’inclusion financière en passant par le développement agricole et la santé maternelle et infantile, sans nous concentrer beaucoup plus explicitement sur le genre”, a déclaré Suzman au Journal.

« Donner la priorité à l’égalité des sexes n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est essentiel pour lutter contre la pauvreté et les maladies évitables », a déclaré Bill Gates dans un communiqué mercredi.

L’engagement en matière d’équité intervient à la suite de l’annonce du divorce des Gates en mai et des questions entourant le futur leadership de la Fondation Gates. Le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a annoncé la semaine dernière qu’il démissionnait de son poste d’administrateur et des questions ont été soulevées à propos de la fondation, qui dispose d’une dotation de près de 50 milliards de dollars et a émis près de 55 milliards de dollars de subventions depuis son lancement en 2000.

Suzman a déclaré dans un e-mail aux employés après l’annonce de Buffett que le départ soulève des questions sur la gouvernance de la fondation.

«Comme je l’ai mentionné précédemment, j’ai discuté activement avec lui, Bill et Melinda des approches pour renforcer notre gouvernance afin d’assurer la stabilité et la durabilité à long terme de la gouvernance et de la prise de décision de la fondation à la lumière de l’annonce récente de Bill et Melinda. divorce. Je prévois de partager des informations supplémentaires en juillet », a déclaré Suzman.

Entre autres causes, y compris l’éradication de la polio, la Fondation Gates s’est engagée auparavant à verser 1,75 milliard de dollars en réponse à la pandémie de coronavirus, pour accélérer le développement et la distribution équitable des tests, traitements et vaccins COVID-19.