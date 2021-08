La fondation Happy Hippie de Miley Cyrus annoncée comme le premier bénéficiaire de la fondation SOS ⋆ Crypto new media

[PRESS RELEASE – Santa Monica, California – USA, 25th August 2021]

La Fondation SOS est un jeton décentralisé et communautaire dédié au soutien des programmes humanitaires, à la préservation des communautés artistiques créatives et à la protection des ressources environnementales de notre planète. La Fondation SOS a été créée afin de recevoir les distributions des tokenomiques de SOS. La Fondation SOS a établi des relations avec plusieurs fondations philanthropiques pour recevoir des dons de la Fondation SOS.

La première fondation à recevoir un don de la Fondation SOS est la Happy Hippie Foundation de Miley Cyrus. La mission de Happy Hippie est de rallier les jeunes pour lutter contre l’injustice envers les jeunes sans-abri, les jeunes LGBTQ et d’autres populations vulnérables.

(Veuillez trouver l’annonce de Happy Hippie’s concernant le partenariat ici🙂

SOS, le jeton du projet, est construit au-dessus de la Binance Smart Chain. Semblable à Safemoon, le projet prélève 5% sur la taxe acheteur mais 10% sur la taxe vendeur. La taxe collectée serait utilisée pour les récompenses des détenteurs, mais serait également déléguée à des activités communautaires et caritatives. Pour le rendre plus intéressant, un certain % ira à un jackpot, qui ne sera déclenché que lorsqu’un certain jalon sera atteint.

La Fondation SOS est une plate-forme pour redonner à travers des efforts philanthropiques d’artistes et de célébrités. La Fondation SOS est distincte et, en dehors du jeton SOS, elle a sa propre gouvernance et structure d’entreprise. La mission SOS se compose de trois plateformes distinctes à partir desquelles elle déploiera ses dons : Save Our Society, Save Our Stages et Save Our Seas.

Au cours des prochaines semaines, SOS annoncera plusieurs partenariats supplémentaires avec de grandes célébrités, artistes, athlètes et leurs fondations. SOS a hâte de collaborer avec eux et d’impliquer leurs communautés et leurs fans.

