La fondation Happy Hippie de Miley Cyrus devient le premier bénéficiaire des dons de la Fondation SOS ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

La fondation Happy Hippie de Miley Cyrus est désormais la première fondation à recevoir un don de la Fondation SOS. Happy Hippie s’efforce de lutter contre les injustices dont souffrent les jeunes sans-abri et les jeunes LGBTQ parmi d’autres populations vulnérables.

Notamment, la Fondation SOS est un jeton utilitaire décentralisé et axé sur la communauté dont l’objectif principal est de fournir un soutien aux programmes humanitaires. Il travaille également à préserver les communautés artistiques en plus de protéger les ressources environnementales du monde.

La Fondation SOS a été développée pour être un point focal pour les distributions au sein de la tokenomique SOS. Déjà, la Fondation collabore avec plusieurs fondations philanthropiques afin qu’elle (Fondation SOS) puisse faire un don à leur cause. Concrètement, ces fondations philanthropiques sont celles soutenues par des artistes et des célébrités. Ils œuvrent tous pour répondre à la mission SOS qui comprend trois plateformes différentes d’où proviennent les dons. Ce sont : Sauvons notre société, Sauvons nos scènes et Sauvons nos mers.

Le token de la Fondation, SOS, est développé sur la Binance Smart Chain (BSC). Tout comme Safemoon, le projet bénéficie de 5% de taxe acheteur et 10% de taxe vendeur. Ces taxes ne sont pas seulement utilisées pour soutenir le travail communautaire et caritatif, mais aussi pour récompenser les détenteurs de jetons et faire partie du pool de liquidités.

Ce qui est plus intéressant, c’est qu’une certaine proportion de ces taxes sera dirigée vers un jackpot une fois qu’une certaine étape de la capitalisation boursière du jeton SOS sera atteinte. Tous les détenteurs de jetons SOS ont la possibilité de gagner le jackpot, leurs chances augmentant à mesure qu’ils détiennent plus de jetons. Une fois le jalon atteint, les détenteurs de jetons SOS à l’exclusion de la fondation et de son équipe seront placés dans une loterie pondérée. De cela émergeront trois gagnants qui partageront le jackpot à 50%, 35% et 15%.

Néanmoins, la Fondation SOS fonctionne indépendamment du jeton SOS, et elle a également sa gouvernance et son cadre organisationnels.

Dans les semaines à venir, SOS annoncera plusieurs partenariats supplémentaires. Ils comprendront les meilleurs artistes, célébrités et athlètes ainsi que leurs fondations, communautés et fans respectifs. Comme pour le mois prochain, la feuille de route de la Fondation SOS indique une liste CoinGecko et CMC, la production de newsletters mensuelles et un deuxième don de charité, entre autres activités. À l’avenir, la Fondation a l’intention de faire des cadeaux NFT, des dons de charité plus importants et ce qu’ils appellent des « rencontres et salutations de célébrités ».