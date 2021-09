IOTA (mIOTA)

La Fondation IOTA sélectionnée comme l’un des sept projets pour créer des solutions Blockchain dans l’initiative de l’UE

La Fondation IOTA a été sélectionnée comme l’une des sept sociétés de technologie financière prêtes à participer au processus d’approvisionnement préalable à la commercialisation de l’infrastructure européenne de services de blockchain (EBSI) afin de construire un réseau de blockchains à travers l’Union européenne (UE). La société de blockchain à but non lucratif sera en concurrence avec les autres pour remporter un contrat de développement et d’installation d’un réseau de nœuds de blockchain afin d’améliorer la communication, les transferts, les services et les enregistrements à travers le continent.

EBSI a été lancé en 2019 via le European Blockchain Partnership pour améliorer les services entre les gouvernements, les citoyens et les entreprises à travers l’Europe en utilisant la technologie blockchain. Selon le communiqué de presse, les nœuds de la blockchain amélioreront “l’efficacité et la confiance des transactions à l’échelle de l’UE, amélioreront la mobilité des citoyens, des entreprises et des biens, réduiront l’impact environnemental de l’Europe” tout en restant conformes aux lois et en renforçant la croissance des pôles fintech. à travers le continent.

Chacun des 27 États membres de l’UE et la Commission européenne géreront leurs nœuds pour effectuer diverses tâches telles que la vérification des diplômes, le financement des PME, l’amélioration des transferts d’argent, la création de pistes d’audit fiables et le partage de données entre les autorités compétentes. Le lauréat du projet construira des solutions pour l’Europe, et la technologie se répandra vers l’extérieur une fois mise en œuvre dans chaque État membre de l’EIU.

Connu pour son infrastructure Tangle, qui ne facture aucun frais et effectue les transactions instantanément, IOTA correspond parfaitement à EBSI, selon Dominik Schiener, co-fondateur et président de la Fondation IOTA. En tant que l’une des sept entreprises dans le processus d’approvisionnement, il pense que l’IOTA fournira des solutions de blockchain avec un minimum d’effort car elles « n’ont pas besoin d’adopter une blockchain existante ou de commencer à développer une nouvelle solution pour ESBI ».

« Notre technologie de base offre déjà une correspondance presque parfaite avec les exigences strictes et les spécifications précises d’une infrastructure de grand livre européenne. » « Il est prêt à être adopté à grande échelle avec un ajustement minimal. »

Le processus d’approvisionnement ESBI a débuté en novembre 2020, avec plus de 30 entreprises de blockchain ayant postulé dans la première phase. Le processus vise à sélectionner des projets qui conçoivent de nouvelles solutions DLT pour améliorer l’évolutivité, l’efficacité énergétique et la sécurité d’EBSI, un réseau de nœuds blockchain à travers l’Europe.

Au cours du processus d’approvisionnement avant commercialisation, environ 6,2 millions d’euros seront débloqués pour les projets, chaque projet atteignant la phase finale étant assuré de recevoir 1,6 million d’euros pour ses services. La prochaine phase devrait s’étendre sur les neuf prochains mois, avec quatre des sept projets sélectionnés pour le prochain cycle. Ici, les projets publieront leurs projets bêta et seront testés à l’aide d’ensembles de données et d’outils européens.

Une fois sélectionnés, les quatre s’affronteront et la liste sera raccourcie à deux finalistes pour créer les réseaux de blockchain européens. La finale se déroulera sur une période de 12 mois au cours de laquelle les capacités et les fonctionnalités de l’infrastructure développée seront testées sur le transfert numérique de données, les dossiers de gestion des DPI et les passeports numériques.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.