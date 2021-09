La Fondation IOTA soutient le projet de blockchain de l’UE

Au fur et à mesure que l’adoption de la crypto et de la blockchain progresse, la Commission européenne a décidé de lancer son initiative blockchain qui se traduira par une plate-forme DLT dans toute l’UE. Cependant, la Commission a décidé de contracter une série de projets et d’entreprises qui travailleront au développement de la plate-forme et à sa mise en service.

L’un des sept projets s’est avéré être la Fondation Iota, une organisation à but non lucratif qui a développé sa plate-forme DLT open source appelée Tangle. La Fondation soutiendra l’infrastructure européenne des services Blockchain (EBSI) et contribuera à la rendre transfrontalière et connectée avec les gouvernements, les entreprises et les citoyens de divers pays européens.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La plate-forme est destinée à être utilisée pour la gestion numérique des diplômes, l’établissement de pistes d’audit numériques fiables, ainsi que pour des choses comme la traçabilité des documents, l’échange de données entre les autorités, les finances des PME, l’identification numérique, etc.

Le réseau lui-même sera composé de nœuds dédiés à la conduite de transactions centrées sur l’UE, à l’expansion de la chaîne d’approvisionnement de l’UE en adoptant des technologies émergentes et à la réduction de l’empreinte carbone européenne. Les nœuds seront gérés par la Commission européenne elle-même, avec une juridiction européenne de 27 membres. Des membres individuels du partenariat européen Blockchain dans des régions individuelles participeront également.

La compétition du meilleur développeur est sur le point de commencer

Fait intéressant, la Fondation Iota a été choisie avec six autres candidats sur un total de 30 candidats différents qui ont postulé pour le poste en novembre 2020. Après avoir reçu l’approbation de l’EBSI, le projet se prépare à démarrer un programme pilote de deux ans, avec une subvention de 6,2 millions d’euros dédiés aux sept applications.

Au cours des deux prochaines années, les participants passeront par des tests rigoureux dans différentes applications, et ceux qui échoueront aux tests ou s’avéreront suffisamment inefficaces seront éliminés, avec seulement deux projets restants pour le tour final.

Le projet qui achèvera avec succès toutes les phases au cours des deux prochaines années recevra des frais de service de 1,6 million d’euros, et ce sera le seul projet qui travaillera sur l’infrastructure DLT de la Commission européenne et finira par la livrer. .

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent