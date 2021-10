La fondation lève plus de 13 000 $ lors de sa première collecte de fonds à Long Island

La Fondation Gabby Petito a organisé dimanche sa première collecte de fonds près de sa ville natale de Long Island, recueillant plus de 13 000 $ alors que la famille de la jeune femme de 22 ans tente de faire une différence positive après sa perte dévastatrice.

Des centaines de personnes – dont des amis, des membres de la famille et des supporters – se sont rassemblées dans la salle de concert 89 North à Patchogue pour célébrer la vie de Petito.

L’événement de six heures dimanche a présenté des groupes en direct, de la nourriture et une vente aux enchères.

Tous les participants ont reçu un bracelet en métal portant l’inscription « Justice for Gabby » avec leur don de 20 $ de billets, selon Fox News.

« Nous sommes ici pour collecter des fonds et avoir de la bonne nourriture et un bon moment en sa mémoire », a déclaré le directeur de l’événement, Christian Cabrera, à ABC 7.

Des membres du service d’incendie de Blue Point, où le beau-père de Gabby était chef, se sont présentés en nombre pour aider à organiser la collecte de fonds.

« Nous sommes des pompiers. Nous sommes des volontaires », a déclaré à Fox le chef adjoint des pompiers, Sean Meehan. « Donc, nous nous portons volontaires pour aider une bonne cause. »

La collecte de fonds comprenait de la musique en direct et des prix de tombola. Edmund J Coppa

La Fondation, bientôt enregistrée 501[c][3] à but non lucratif, affirme que sa mission est de « répondre aux besoins des organisations qui soutiennent la localisation des personnes disparues et de fournir une aide aux organisations qui aident les victimes de situations de violence domestique, par le biais de stratégies d’éducation, de sensibilisation et de prévention ».

Les participants font la queue devant le 89 North Music Venue pour la collecte de fonds.Edmund J Coppa

« Nous souhaitons transformer notre tragédie personnelle en un événement positif. Nous espérons que la fondation de Gabby mettra ces questions importantes au premier plan de l’attention du public au profit de toutes nos communautés.

Au total, 13 700 $ ont été collectés, a déclaré l’avocat de la famille à ABC.

Les parents de Petito n’ont pas assisté à l’événement, selon CBS 2. Au lieu de cela, le couple en deuil a récupéré les restes de Gabby dans le Wyoming et a visité l’endroit près de l’endroit où son corps a été retrouvé.

Samedi, le père de Petito, Joseph Petito, a publié une photo déchirante de l’un des derniers endroits visités par sa fille lors de son tragique voyage sur la route, avec un message poignant pour elle.

L’histoire de Petito a saisi la nation pendant des mois depuis qu’elle a été portée disparue pour la première fois après avoir fait un voyage en van à travers le pays avec son petit ami, Brian Laundrie.

Laundrie, 23 ans, est rentré dans sa Floride dans sa camionnette sans Petito. Son corps a été retrouvé près de trois semaines plus tard.

Des bracelets Justice for Gabby ont été vendus et distribués lors de la collecte de fonds. Edmund J Coppa

Laundrie reste la seule personne intéressée par sa disparition et sa mort et fait l’objet d’une chasse à l’homme massive du FBI depuis près d’un mois.

Petito a été étranglée manuellement et sa mort a été considérée comme un homicide, a confirmé une autopsie.