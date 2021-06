La Fondation Mirpuri et Helly Hansen mènent l’Ocean Race Europe

14/06/2021 à 16h55 CEST

Sport.es

“Cette deuxième étape vers Alicante a été longue, surtout après quatre jours et ne pas pouvoir se reposer & rdquor; explique Willy Altadill, marin de la Fondation Mirpuri. « Nous avons eu quelques petits soucis avant d’atteindre le détroit de Gibraltar car nous nous sommes accrochés à un tube assez long qui flottait dans l’eau et où nous avons dû nous arrêter et nous avons perdu des positions pour ensuite rencontrer un vent fort & rdquor;, poursuit Altadill.

« Mais ce qui est pire pour nous, c’est le calme où nous ne pouvons pas profiter de la vitesse du bateau, certains nous rattrapent et toute la flotte est regroupée, ce qui arrive généralement en Méditerranée et dans ce type de régates. Au cours des douze dernières heures, nous avons été très calmes, le vent et les prévisions ont été plus imprévisibles, mais au final nous avons gagné et nous en sommes heureux car nous avons rejoint les leaders d’Alicante et nous espérons le garder pour la prochaine étape.

le 12 bateaux en compétition Dans la régate, ils commenceront à se diriger vers Gênes où cette édition de la L’Ocean Race Europe. Les monotypes VO65 où concourent la Fondation Mirpuri et Helly Hansen ont montré une meilleure adaptation aux conditions météorologiques puisque tous sont arrivés devant les IMOCA, technologiquement modifiés et qui constituent une catégorie à part.