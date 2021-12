Flament, qui était directeur général de Circle pour l’Europe, est un ingénieur informaticien d’origine française qui a également travaillé pour le géant du luxe LVMH, Boston Consulting Group, Expedia’s Hotels.com et, plus récemment, l’application bancaire Mettle. Elle est créditée d’avoir aidé Circle à ajouter 2 millions d’utilisateurs sur une période de deux ans et a participé au lancement du populaire stablecoin USDC.

