La Fondation Oasis annonce la mise en œuvre de la plateforme d’assurance Tidal DeFi

La Fondation Oasis, une filiale des développeurs d’Oasis Network Oasis Labs, a annoncé vendredi dans un article de blog que le fournisseur d’assurance et de couverture de financement décentralisé (DeFi) Tidal Finance mettra en œuvre une version de sa plate-forme sur le réseau Oasis.

Le billet de blog a noté que l’assurance sera importante pour les utilisateurs de la plate-forme alors qu’Oasis fera évoluer ses offres DeFi, et qu’en travaillant avec les «contrats intelligents confidentiels» d’Oasis, Tidal sera en mesure de déployer de nouvelles méthodes de réclamation, telles que le «vote anonyme et démocratisé. »Qui préserve la vie privée des électeurs et des utilisateurs.

Cette décision reflète celles qui sont similaires dans l’écosystème DeFi d’Ethereum, où plusieurs projets lancent de nouvelles plateformes d’assurance ou prévoient d’intégrer une couverture directement dans leurs offres au niveau de la couche de protocole.

Nouveau focus?

La blockchain axée sur la confidentialité, fondée par Dawn Song, l’une des 100 meilleures entreprises en cryptographie de Cointelegraph, a poursuivi diverses stratégies au fil des ans dans le but d’attirer le trafic et l’adoption. En 2018, la société a levé un énorme 45 millions de dollars alors que le reste du marché de la cryptographie était au point mort, et des cas d’utilisation tels que des dossiers médicaux et des personnes vendant des données personnelles ont été présentés comme faisant partie d’un réseau informatique préservant la confidentialité.

Au moment où le réseau principal du réseau le 19 novembre 2020 a été déployé, ils se concentraient plutôt sur le financement décentralisé, promettant des prêts garantis utilisant des vérifications de crédit dans le monde réel. Le lancement du réseau principal a été suivi d’une vente de jetons le 25 novembre, qui a rapporté à la société 10 millions de dollars supplémentaires.

La stratégie actuelle de l’entreprise consiste en un patchwork d’initiatives axées sur le big data, la confidentialité des données et la finance décentralisée. L’année dernière, ils ont annoncé un projet avec Binance pour permettre aux échanges de partager de manière confidentielle les informations d’évaluation des menaces concernant la fraude et les piratages, et plus tôt cette année, ils ont travaillé avec le constructeur automobile BMW pour permettre un stockage d’informations cloîtré afin de protéger la confidentialité tout en partageant des données en interne.

Le partenariat avec Tidal peut toutefois signaler un regain d’intérêt pour DeFi. Le communiqué de presse note que l’assurance de Tidal sur les pools DeFi sera essentielle pour l’écosystème DeFi «en expansion rapide» d’Oasis, et que plusieurs «protocoles de prêt et DEX seront intégrés dans le réseau Oasis dans les mois à venir».

En février, Anne Fauvre-Willis d’Oasis a pesé sur la saga Gamestop / Robinhood, affirmant que le fiasco «avait clairement mis en évidence la nécessité de créer des systèmes décentralisés et de donner aux utilisateurs et aux individus le contrôle de leurs propres données et finances».

DeFi a été sur une larme de monstre ces derniers temps, après avoir récemment éclipsé 100 milliards de dollars en valeur totale verrouillée.