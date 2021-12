La Fondation Real Madrid organise une vente aux enchères caritative avec un maillot signé La Duodecima

La Fondation Real Madrid va organiser une vente aux enchères caritative comprenant des maillots de la campagne 2017 signés par Toni Kroos, Nacho, Lucas Vázquez et Sergio Ramos.

Par Realmadrid.com

Une nouvelle vente aux enchères caritative de maillots historiques du Real Madrid débutera à la fin de l’année, les bénéfices étant reversés aux projets de sports sociaux axés sur la diversité, gérés par la Fondation dans le monde entier. Dimanche sera le 12e jour du 12e mois de l’année, cette vente aux enchères sera donc liée à la douzième Coupe d’Europe du Real Madrid, remportée à Cardiff le 3 juin 2017.

Cette vente aux enchères se déroulera sur la plateforme internationale spécialisée MatchWornShirt, et comprend des maillots de la campagne 2017 signés par Kroos, Nacho, Lucas Vázquez et Sergio Ramos. Ce sont les mêmes maillots portés par les joueurs lors d’une finale qui les a vus battre la Juventus grâce aux buts de Cristiano Ronaldo (2), Casemiro et Asensio pour devenir la première équipe à remporter deux couronnes consécutives en Ligue des champions.

Les spécialistes MatchWornShirt organiseront la vente aux enchères sur leur plateforme en ligne jusqu’au 18 décembre à 15h00 CET, donnant aux fans du monde entier la possibilité d’enchérir pour ces kits uniques et de mettre la main sur ce qui sera un souvenir inoubliable pour tout supporter madridista.

Les enchères caritatives pour les maillots signés par les joueurs afin de collaborer avec les projets de sports sociaux de la Fondation Real Madrid ont commencé pendant la pandémie et se sont poursuivies à différentes fins tout au long de 2021. Cette saison, jusqu’à présent, nous avons assisté à une dixième vente aux enchères commémorative de la Coupe d’Europe, une pour les maillots d’un affrontement officiel de la Liga et un pour les kits portés lors d’un match de vétérans. La passion des amateurs et collectionneurs du monde entier font de ces ventes aux enchères des événements incontournables.

Un lien vers la vente aux enchères peut être trouvé ici.