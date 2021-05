La Fondation SGAE collabore à l’organisation de concerts inclusifs pour apporter de la musique aux groupes vulnérables

MADRID, le 18 mai. (EUROPE PREES) –

La Fondation SGAE collabore à la célébration des Concerts inclusifs, une initiative sociale organisée par Equipo e2 qui propose des performances acoustiques en direct dans les églises, les soupes populaires et les prisons de la Communauté de Madrid afin d’apporter de la musique aux groupes menacés d’exclusion.

Les concerts inclusifs débuteront le 25 mai à 11 heures, avec une représentation de Rafa Martín, à la Fondation SVSC. Il sera suivi le 27 mai par Javier Cerezo, qui animera le déjeuner à la salle à manger sociale Luz de Casanova à 11h30. L’entrée sera gratuite jusqu’à ce que la pleine capacité soit atteinte.

Les concerts inclusifs deviennent un espace créatif collectif, car certains de ceux qui assistent à ces concerts sont encouragés à participer et à chanter avec les artistes.

“Je n’étais pas au courant du travail de la Fondation SGAE et ni de ce que c’est que de jouer devant des personnes menacées d’exclusion. Cela m’a permis de réaliser que peu importe à quel point nous nous éloignons, quand nous jouons à trois Platero et vous toujours quelqu’un est encouragé à chanter avec vous. S’ils y vont chercher une bouchée à mettre dans leur bouche, parce que la vie ne leur donne pas, qu’un étranger ose chanter avec vous est la nourriture que les artistes besoin », a expliqué Licenciado Vidriera, l’un des artistes participants à cette initiative.

«Nous célébrons les concerts dans les soupes populaires, les chapelles, les prisons et nous entendons ainsi donner de la visibilité à la situation de ces groupes et voir comment la musique les aide à rompre leur routine circulaire, leur donnant la possibilité de faire quelque chose de différent, d’écouter, danser et en parler. pendant plusieurs jours * », a expliqué Federico Escribano, promoteur de ce projet.

La liste des artistes qui ont participé aux éditions précédentes des Concerts inclusifs comprend Barrio Negro, Marc Solá, Elena Andújar, Novana, Leonor Calvo, Oscar Novoa, Javier Cerezo, Licenciado Vidriera, Rafa Martín, Miguel Dandart ou Julián Chocolatino, entre autres, qui ont offert de la musique live à des groupes menacés d’exclusion.