La Fondation Trinidad Alfonso aide près de 1 200 clubs

La Fondation Trinidad Alfonso investira en 2021 1,4 million d’euros pour aider près de 1 200 clubs de la Communauté valencienne pour maintenir sa structure. Le fera grâce à Activer les clubs, un programme qui a débuté il y a un an pour toucher directement les entités sportives de les trois provinces de la Communauté valencienne avec deux objectifs : les aider à surmonter les difficultés qui peuvent être rencontrées en renforçant leur structure et éviter la perte des licences fédératives dans les catégories inférieures. Les entités participant à ce programme, qui sont cette année 1 159 (pour les 1 091 en 2020), recevront une aide en fonction du nombre d’athlètes mineurs licenciés dans la fédération.

Les clubs participant à ce programme d’aide doivent avoir catégories de base et appartenir à l’une des fédérations sportives valenciennes qui participent aux programmes de la Fondation Trinidad Alfonso : FER Futur, Esport a l’Escola + 1h EF et Equipes Régionales Comunitat de l’Esport. Chaque entité recevra 35 euros pour chaque mineur fédéré avec un maximum de 5 000 euros par club.

Dans ce nouveau programme, ils participeront 1 159 clubs différents dans toute la Communauté valencienne (68 de plus que dans la première édition), qui représentent ensemble plus de 44 000 mineurs fédérés. En contrepartie de la participation, les entités sportives bénéficiaires de cette aide s’engagent à ne pas augmenter les quotas de leurs mineurs sur la saison 2021/2022 de plus de 10 % par rapport à l’année précédente.

“Nous sommes très satisfaits des résultats de ce programme d’aide. Nous traversons une période très difficile pour les équipes et les clubs et avec cette initiative, nous entendons atteindre le cœur de l’entité elle-même dans le but de renforcer sa structure et d’atténuer les effets de la grave crise économique dérivée de la pandémie de Covid-19. Nous voulons qu’ils retrouvent une normalité le plus tôt possible et cela viendra s’ils maintiennent et améliorent leurs structures. Pour cela, il est essentiel d’avoir une carrière solide et d’avenir. Compte tenu de la diminution significative du nombre de licences à l’échelle nationale, nous pouvons dire que la Communauté valencienne a plutôt bien supporté ces mois difficiles. Notre objectif est de continuer à les aider et que, petit à petit, ils retrouvent leur structure et recherchent leur pérennité économique sans avoir besoin de ce type de programmes.& rdquor ;, Expliquer Juan Miguel Gómez, directeur de la Fondation Trinidad Alfonso.