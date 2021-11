La Fondation Trinidad Alfonso lance la dixième édition du Projet FER

11/08/2021

Les Projet FER (Foment d’Esportistes amb Reptes) fête ses dix ans. La Fondation Trinidad Alfonso, entité présidée par le homme d’affaires Juan Roig, lance la dixième édition de ce programme qui récompense l’effort et le talent des athlètes de la Communauté valencienne, auxquels il accorde un soutien économique et une promotion sociale. A partir d’aujourd’hui jusqu’au vendredi 17 décembreLa date limite de dépôt des candidatures pour faire partie de l’équipe FER 2022 sera ouverte. Les candidatures seront formalisées via le site internet.

Après les Jeux de Tokyo, le Projet FER il dirige déjà son regard vers le prochain cycle olympique. Justement, le décor des prochains Jeux en 2024, Paris, inspire la devise de cette nouvelle édition du FER : « Paris a besoin d’une autre révolution ». Le message évoque la Révolution française et symbolise le mouvement que doit connaître le sport valencien dans les années à venir dans le but de faire venir dans la capitale française une délégation d’athlètes dépassant les 35 qui étaient présents à Tokyo. Les protagonistes de la campagne pour le lancement du FER 2022 sont de jeunes athlètes en qui il y a beaucoup d’illusions pour l’avenir : le triathlète David Cantero, les athlètes Javier Mirón et Tayb David Loum, la gymnaste Lucía González, la nageuse Carla Hurtado et le athlète adapté Nagore Folgado.

Comme cela s’est produit depuis sa naissance, en 2013, les athlètes du FER 2022 pourront s’intégrer dans trois catégories. La principale, connue sous le nom ‘Élite’, est composé d’athlètes de haut niveau international. Ses composantes recevront une aide qui oscillera entre 12.000 et 16.000 euros, selon, et c’est l’une des nouveautés de cette édition, le poste occupé et la participation existante à leurs épreuves ou compétitions. Les membres de la catégorie ‘Promesses’ ils recevront un montant allant de 6 000 à 8 000 euros, selon les mêmes critères : classement obtenu et nombre de concurrents. Enfin, les bénéficiaires de la catégorie ‘Garderie’, qui accueille les sportifs les plus jeunes et les moins de 20 ans, recevra 2 000 euros, tandis que les volets de « Garderie + & rdquor; Ils recevront 3.000 euros, un chiffre plus élevé en reconnaissance de l’atteinte d’une double piste de résultats, la nationale et l’internationale. Sans limite numérique sur « Elite » et « Promises », le nombre maximum d’athlètes dans la catégorie « Pépinière », y compris « Pépinière + & rdquor ;, est de 60.

Le processus de sélection des athlètes pour le FER 2022 commence par la vérification que le candidat présenter toute la documentation requise et respecte les résultats sportifs requis dans les bases de l’appel pour accéder à certaines des trois catégories du projet. Par la suite, un entretien personnel a lieu pour mieux connaître les candidats et, si nécessaire, recueillir des informations complémentaires. Enfin, une Commission Technique étudiera les candidatures ayant passé les premiers écrans. Avant fin janvier, la délibération de la Commission Technique aura lieu et la configuration de l’équipe FER 2022 sera connue.

Pour le directeur de la Fondation, Juan Miguel Gomez, « C’est une grande satisfaction de voir la consolidation et la reconnaissance du Projet FER, non seulement sur notre territoire autonome, mais aussi au niveau national. Le FER est l’un des projets les plus emblématiques de la Fondation. C’est vraiment réconfortant d’accueillir et de soutenir un groupe d’athlètes de si haut niveau. Nous ressentons leurs succès comme les nôtres. Notre président, Juan Roig, est très enthousiasmé par ce projet, mais elle souhaite aussi que cette impulsion se matérialise par l’obtention de grands résultats par toutes ses composantes et, bien sûr, par une présence massive d’athlètes de la Communauté aux prochains Jeux de Paris. A Rio, ils étaient 30 ; à Tokyo, 35. Logiquement, à Paris, il faut suivre cette progression. De la FER et de la Fondation, nous serons aux côtés de tous les athlètes pour les aider, les accompagner et les motiver & rdquor;, déclare Gómez.

