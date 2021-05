La Fondation Trinidad Alfonso présente la neuvième édition du projet FER

21/05/2021 à 14:33 CEST

Sport.es

La Fondation Trinidad Alfonso a lancé le neuvième édition du projet FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), une initiative qui accorde un soutien économique et une promotion sociale aux athlètes de la Communauté valencienne. Ce matin, le pistolet de départ a été tiré pour ça Édition 2021, qui est présenté plus spécialement que jamais pour la célébration des Jeux Olympiques et Paralympiques à Tokyo l’été prochain.

le Le projet FER 2021 comprend 150 composants, la figure la plus élevée de son histoire. En mars de l’année dernière, lorsque la crise sanitaire du Covid-19 a éclaté, le Fondation Trinidad Alfonso, entité présidée par Juan Roig, a décidé de maintenir et d’étendre l’aide en 2021. De plus, parmi les athlètes qui ont continué, 18 nouveaux visages ont été incorporés. le 150 bourses représentent un montant global de 1,2 million d’euros, montant intégralement contribué par Juan Roig de vos biens personnels. Cependant, ce chiffre pourrait encore augmenter si, dans les semaines à venir, d’autres athlètes de la Communauté valencienne se qualifient pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce sont les cas, par exemple, des athlètes conventionnels Luis Corchete, Laura Méndezet l’athlète paralympique Miriam Martinez.

Le, pour l’instant, 150 athlètes (82 hommes et 68 femmes) de FER 2021 Ils sont répartis dans les trois catégories qui existent depuis le lancement du programme en 2013. Le 35 athlètes inclus dans la catégorie «Élite & rdquor;, tous de haut niveau international, recevra une subvention de 18000 €; Les 38 qui font partie de “Promesses & rdquor;, niveau qui intègre des athlètes nationaux de haut niveau qui commencent déjà à se démarquer dans les compétitions internationales, ils recevront 7500 €. Finalement, le 77 membres de “Crèche & rdquor;, les jeunes talents qui ont déjà réussi dans les divisions inférieures recevront un allocation de 3000 € pour ceux qui ont obtenu des résultats nationaux et internationaux, ou 2 000 € pour ceux qui n’ont satisfait à l’exigence que de l’une de ces deux manières.

Parallèlement, pour la quatrième année consécutive, le projet FER maintient également l’annexe de Formateurs FER, la ligne d’assistance pour certains des meilleurs techniciens de la Communauté valencienne. Selon le nombre d’athlètes entraînés et selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, l’aide aux préparateurs va de 4 000 € à 7 500 €. Dans cette quatrième édition, il y a 19 bénéficiaires. De plus, pour la deuxième année consécutive, tous, athlètes et entraîneurs, peuvent bénéficier de l’aide supplémentaire de «FER + & rdquor;», une initiative activée en 2020, et qui a été maintenue en 2021, afin que les athlètes et les entraîneurs peut acquérir du matériel et payer des voyages pour des compétitions ou des concentrations. Ce coup de pouce supplémentaire de «FER + & rdquor; vise à lutter contre les effets négatifs de la crise sanitaire.

De même, cinq clubs ont été distingués comme Clubs FER par le nombre d’athlètes FER qu’ils ont dans leurs rangs. L’aide reçue par ces entités va de 10 000 € et 15 000 €.

Nouveau slogan 2021: “ Trau el foc / Sortez le feu ”

Après la version télématique de l’année dernière, la présentation du FER 2021 a retrouvé son format face-à-face et il a été tenu à nouveau dans son cadre habituel, L’Alqueria del Basket. L’événement a respecté toutes les mesures de santé et de sécurité établies par les autorités sanitaires. À cette occasion, le thème de la première a été «Trau el foc / Sortez le feu». Un message qui englobe une triple signification. Feu comme la rage intérieure que les athlètes ont accumulée après les difficultés et les privations de l’année dernière. Le feu comme élément d’identification des fêtes et traditions de la Communauté valencienne. Et le feu comme symbole qui nous rappelle l’imminence de la Jeux de Tokyo. À cet égard, l’événement a été suivi par une torche olympique de la Jeux de Barcelone 92 qui a été activé dans la dernière partie de la présentation.

Une bonne partie des protagonistes de l’écosystème sportif national et valencien étaient présents. Entre autres, Alexander White, Président du Comité olympique espagnol, Miguel Carballeda, Président du comité paralympique espagnol, ainsi que divers présidents de fédérations espagnoles: Jorge Garbajosa (basketball), Jésus Carballo (gymnastique), José Luis López Cerrón (vélo) ou Alfonso Feijoo (le rugby). De plus, une représentation du Club de basket de Valence, ainsi que les responsables des fédérations sportives valenciennes et des services sportifs des sept universités de la Communauté valencienne.

L’événement avait beaucoup de contenu. Le rôle principal correspondait à ces athlètes FER qui, soit ont déjà ont assuré leur présence aux Jeux de Tokyo, ou ils sont en plein processus de classification. Beaucoup d’entre eux ont expliqué leurs sentiments à peine deux mois après les grands événements universels du sport olympique et paralympique. Un clin d’œil de remerciement a également été adressé aux neuf LES RÉFÉRENCES qui, depuis 2017, ont participé à de multiples événements et initiatives du projet FER et de la Fondation Trinidad Alfonso. Iván Colmenarejo, directeur sportif du projet FER, était un autre des protagonistes de l’événement. Il y a eu des moments d’excitation avec la narration en direct de certains des jalons qui signifiaient la qualification pour Tokyo. Et la vidéo principale de l’acte a été réalisée par des représentants des fallas, les Fogueres et la Magdalena, un secteur particulièrement touché par la pandémie qui a reçu un message de la Fondation Trinidad Alfonso.

Juan Miguel Gomez, directeur de la Fondation Trinidad Alfonso, a profité de l’occasion pour regarder en arrière et se souvenir que, bien que “2020 a été un parcours difficile, la Fondation non seulement ne s’est pas arrêtée, mais s’est accélérée et a contribué à une série de jalons vraiment très pertinents grâce à l’ambition de notre président, Juan Roig. Le plus spectaculaire, sans aucun doute, cinq records du monde d’athlétisme, mais pas les seuls. le vous aidez les athlètes à «FER + & rdquor; (Fer més ou faire plus), mais surtout un programme ambitieux a été lancé pour atténuer les effets de la crise sanitaire et une aide a été accordée aux familles (plus de 1200 familles bénéficiaires), par sport de base de plus de 1000 clubs dans la Région, et aux clubs dont les équipes principales, masculines ou féminines, appartiennent à la première ou à la deuxième catégorie de leurs sports respectifs. Au total, ils ont été 8 les modalités et 36 clubs de la Communauté valencienne qui ont reçu des montants financiers importants pour vos équipes. Au total, en 2020, nous avons promu plus de 40 projets qui ont touché plus de 100 000 bénéficiaires. Le montant économique global alloué par notre président s’élève à 15 millions d’euros. Pour nous, le sport est une source de santé, un élément de transformation sociale et un générateur de richesse. Par conséquent, nous disons que Le sport vit ici et que la communauté valencienne est la communauté sportive& rdquor;, a-t-il souligné, Juan Miguel Gomez.

Juan Roig: «Je vous demande de laisser le sport valencien très haut à Tokyo & rdquor;

Aussi Juan Roig a participé à cette présentation spéciale du Projet FER 2021. Le président de la Fondation Trinidad Alfonso s’est félicité d’avoir atteint le plus grand nombre d’athlètes dans les neuf éditions terminées à ce jour et a souhaité que l’optimisme transmis par Alejandro Blanco sur les options de la délégation espagnole à Tokyo se concrétise. «Espérons que, parmi ces médailles prédites par Alejandro Blanco, il y aura certains de nos athlètes valenciens du projet FER. Nous, de la Fondation, avons tout fait de notre part pour vous aider dans cette situation compliquée & rdquor;, a commenté Roig.

Juan Roig a rappelé l’année 2020 et les décisions qui ont été prises: «Nous avons vécu et continuons à vivre des moments de grande angoisse, personnels, familiaux et professionnels, mais nous savons déjà que, justement, la créativité naît de l’angoisse. En mars 2020, lorsque nous avons réalisé que le calendrier sportif ne pourrait pas être rempli normalement et que beaucoup d’entre vous ne pourraient pas concourir, nous avons décidé de conserver toutes les bourses FER 2020 pour l’édition 2021. Au minimum, nous continueront tous avec la même aide. Et, en plus, en avril, nous avons activé des aides supplémentaires (l’aide «FER +», avec laquelle nous avons pratiquement doublé les bourses conventionnelles) afin que vous ayez plus de moyens pour lutter contre les effets de cette crise sanitaire. Ces subventions de «FER MÉS», en plus, nous les avons maintenues en 2021. Et tout cela, parce que nous devons continuer avec notre activité habituelle, et utiliser la pioche et la pelle & rdquor;Nota Roig.

“Cette année dans le FER vous êtes déjà 150 athlètes. Même si je voulais en emmener 50 à Tokyo, je suis sûr que nous avons dépassé les 30 à Rio de Janeiro 2016. On me dit que, dans le meilleur des cas, le chiffre peut atteindre 36. A vous tous qui allez à Tokyo, je vous demande de quitter le pavillon FER en hauteur, de la Fondation, du sport valencien et du sport espagnol “, a indiqué Roig, qui a également confirmé la continuité du projet ERF jusqu’aux Jeux de Paris 2024.

Pour finir, Roig, s’adressait à la société et aux hommes d’affaires en général: “Je voudrais que ce message serve à remercier, encore un an, tous ceux qui le font déjà, mais aussi pour que ce soit un appel à toutes ces personnes qui, par leur les entreprises ou les projets, grands ou petits, peuvent contribuer à l’amélioration de la société. Entrepreneurs, et dans cette situation compliquée que nous vivons depuis 15 mois, nous avons la possibilité de rendre à la société ce que nous en recevons et le maximum de satisfaction de pouvoir le partager, me rend très heureux et j’aimerais que mon exemple serve beaucoup.

Alejandro Blanco et Miguel Carballeda, dans la présentation.Alejandro Blanco, président du Comité olympique espagnolIl a dit qu’il était «chez lui. ETC’est très important d’être ici, là où le sport est soigné comme il se doit, c’est un luxe. Nous aurons les Jeux Olympiques en fonction de cette situation que nous vivons, la seule chose qui m’inquiète c’est que la préparation n’a pas été la même pour tout le monde. Nous ne pouvons pas valoriser cette configuration finale comme avant. Quoi qu’il en soit, ce seront les Jeux les plus regardés et les plus suivis de l’histoire. Il est très difficile d’exprimer ce que représentent Juan Roig et sa Fondation, je n’ai pas de mots, cela ne peut s’exprimer que par le sentiment. Je regarde sa devise, la culture de l’effort. Pour réaliser vos rêves, vous devez travailler, bien faire les choses. C’est ce que fait Juan Roig, qui cherche toujours un retour pour la société. Espérons que l’exemple de Juan Roig se répandra dans le monde du sport et dans d’autres facettes de la vie.& rdquor;.

Miguel Carballeda, président du Comité paralympique espagnol, était également présent à l’événement: “La meilleure chose qui puisse arriver à l’humanité et au rétablissement est qu’il y a des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous devons sortir plus unis et le sport est un excellent moyen d’y parvenir. Sur les options de la délégation espagnole à Tokyo: «Il y a de jeunes athlètes paralympiques avec des options, mais le plus important, plus que les résultats sportifs, c’est ce que les athlètes surpassent. Surmonter ces difficultés est plus facile lorsque le projet FER et la Fondation Trinidad Alfonso & rdquor; nous aident.