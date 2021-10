La Fondation Trinidad Alfonso rend hommage aux médaillés de l’ERF aux Jeux Paralympiques de Tokyo

10/04/2021 à 13:10 CEST

Sport.es

La Fondation Trinidad Alfonso a reçu aujourd’hui la visite des six athlètes de la Projet FER qui, il y a tout juste un mois, est devenu médaillé lors des Jeux Paralympiques de Tokyo.

Héctor Catalá, Kim López, Ricardo Ten, Miriam Martínez, Héctor Cabrera et Ivan José Cano Blanco (c’était l’ordre chronologique d’arrivée des podiums) ont partagé avec Juan Miguel Gomez, directeur de la Fondation, les succès remportés dans la capitale japonaise, et ont exprimé leur volonté et leur intention de réitérer ces conquêtes d’ici trois ans, lors des Jeux de Paris 2024.

Au cours de cet acte d’hommage, le six athlètes Ils ont rappelé et sauvé les sensations vécues à Tokyo. Tous ont accepté de souligner leurs réalisations comme « Spécial et émotionnel & rdquor; après l’incertitude et les souffrances causées par la crise sanitaire du covid-19. Et tous ont remercié le soutien économique et moral reçu de la Fondation Trinidad Alfonso et du Projet FER en ces temps difficiles. S’ils répétaient qu’il s’agissait de Jeux atypiques en raison des restrictions, la simple célébration de l’événement était déjà un motif de joie. De plus, l’obtention d’une médaille les rendait inoubliables.

Le directeur de la Fondation Trinidad Alfonso a félicité tous les médaillés. « Ce type d’alegrías donne un sens à ce que nous faisons à la Fondation. On savait que tu allais nous faire vibrer et que tu reviendrais de Tokyo avec un butin très important. Cela pourrait être quatre, six ou, étant très optimiste, jusqu’à 8. Au final, il y en a eu six, ce qui représente un magnifique équilibre et confirme que la Communauté valencienne est l’un des territoires les plus forts de toute l’Espagne en matière de sportive adaptée. Le président de la Fondation, Juan Roig, est très content de votre prestation, il est parfaitement informé et vous adresse un message de félicitations. Bien sûr, face à Paris 2024, il ne veut pas seulement répéter votre présence ; veut que vous répétiez la médaille en 2024. Alors mettons tout en œuvre dans le nouveau cycle olympique pour continuer à faire grandir le projet FER et, par extension, le sport valencien & rdquor;, a-t-il exprimé Juan Miguel Gomez.

L’événement, auquel ont également assisté Gabriel Mélis, directeur technique de la Fédération sportive Adapta de la Communauté valencienne, s’est terminé par la projection d’une vidéo émotionnelle et par la remise, par Juan Miguel Gómez, d’une série de cadeaux aux athlètes. Plus précisément, des peintures personnalisées qui ont rassemblé les meilleurs moments vécus par les athlètes à Tokyo.

Voici comment les six athlètes se sont exprimés :Hector Català: “J’ai terminé le test complètement épuisé, mais j’aime toujours m’en souvenir. Maintenant, je pense déjà à de nouveaux défis. Après les Jeux, ma performance a un peu baissé, mais je ne m’en lasse pas et je pense déjà à accomplir plus de choses. J’aime vraiment bien ça. C’est ma vie. Je ne sais pas que la saison me rallonge et j’espère être sur le podium à la Coupe du monde de novembre & rdquor;.

Kim Lopez: “Le fait d’être isolé au village olympiqueSans pouvoir partir, sans avoir plus de contact qu’avec la délégation espagnole elle-même, cela nous a fait un ananas. Un groupe très cohérent s’est formé et nous nous sommes tous réunis à la recherche du même objectif. Personnellement, je l’ai dit et je continue de le dire, je suis capable de lancer le poids au-dessus de 18 mètres et je continuerai à travailler pour le faire sortir dans une grande compétition. Mon idée était d’opérer mon genou dès mon retour de Tokyo, mais je ne vais pas le faire, maintenant je me sens très bien de passer six mois debout & rdquor ;.

Ricardo Dix: « Une médaille partagée comme celle que j’ai obtenue à Tokyo a très bon goût.. Il y a beaucoup de responsabilité partagée, car si vous échouez, vous ne vous décevrez pas vous-même, mais il y a une équipe derrière, des collègues qui ont donné le maximum et d’autres qui n’ont pas pu y aller. Maintenant, nous allons essayer d’arriver à Paris. Chaque année qui passe est plus compliquée, mais c’est vrai que depuis que j’ai changé de sport j’ai continué à m’améliorer et c’est pour ça que j’ai confiance en moi, au moins je vais essayer & rdquor;

Myriam Martinez: « J’ai passé un très mauvais moment les jours précédents. Ma maladie est réapparue juste après l’ouverture de la JJPP et j’ai cru que je ne serais pas capable de concourir. La veille, Kim et Hector m’aidaient même à me lever. Nous avons fait une simulation dans le gymnase et je pensais que ça allait être difficile à lancer. Pendant la compétition je ne voulais même pas regarder mes rivaux, je ne voulais rien savoir jusqu’à la fin. Il était venu lancer 11 mètres à l’entraînement, c’est pourquoi Je veux revenir bientôt sur une grande compétition et tout donner & rdquor;

Hector Cabrera: “Cela a été l’année la plus difficile de ma vie. J’ai combattu une blessure très grave et contre la montre pour atteindre les Jeux Paralympiques. Un mois avant Tokyo, j’ai dit à mon entraîneur que je quittais le sport. Je n’avais absolument aucune confiance en moi et en mes possibilités. J’ai dû me tirer une balle dans la tête et, grâce à ça, à Tokyo j’ai eu ma meilleure version & rdquor ;.

Ivan Cano: “Je suis arrivé aux Jeux et j’ai sauté plus que pendant toute la saison. Le stade, la motivation d’être dans une compétition de ce calibre. Je veux me battre avec les meilleurs et m’apporter l’or à Paris & rdquor ;.