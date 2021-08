La Fondation TRON crée Arcade, un fonds GameFi et NFTFi de 300 millions de dollars, pour investir dans des projets GameFi

TRON ( TRX / USD ), un sistema operativo basado en blockchain dedicado a acelerar y descentralizar Internet a través de la tecnología blockchain y Dapps, ha fundado un fondo de $ 300 millones de dólares en colaboración con APENFT y WINKLink, según aprendió Invezz en un communiqué de presse. Le nouveau fonds, appelé TRON Arcade, investira et incubera des projets GameFi au cours des trois prochaines années.

Donnez aux développeurs les moyens de créer un contenu DeFi fort

Le lancement du fonds reflète les efforts à long terme de TRON pour adopter massivement la technologie blockchain. Son objectif principal est de permettre aux développeurs de créer et de mettre en œuvre des projets GameFi et de créer un contenu DeFi solide et une communauté de divertissement solide au sein de la communauté du réseau, ainsi que ceux de APENFT et WINKLink.

L’avènement de GameFi

Selon TRON, l’un des systèmes d’exploitation basés sur la blockchain les plus importants et les plus populaires au monde, l’intérêt et l’adoption de la technologie DeFi et de la blockchain augmentent de manière exponentielle dans le monde entier. GameFi est né d’une fusion de jeux, DeFi et NFT. Il a de nombreux défenseurs parmi la jeune génération.

Transition fluide du jeu au travail

GameFi est un moyen de gamifier les mécanismes monétaires qui rendent la génération de bénéfices encore plus excitante et agréable qu’elle ne le serait normalement. Le mécanisme, basé sur le concept de jouer pour gagner, satisfait les intérêts des joueurs de différents genres. La transition du « jeu » au « travail » est transparente et les joueurs sont récompensés par de précieux actifs numériques. Cela profite à eux ou à d’autres acteurs du marché.

Le fondateur de TRON, Justin Sun, a commenté la dynamique de l’innovation GameFi dans l’espace crypto alors que les principaux acteurs du marché comme TRON se préparent à le rendre disponible à grande échelle :

« GameFi sera la prochaine grande chose qui rendra DeFi, NFT et le plus grand espace de cryptographie faciles à comprendre et à participer. TRON est ravi de s’associer à APENFT et WINKLink pour créer un écosystème GameFi robuste et accessible à tous. «

Les partenaires de TRON APENFT et WINKLink travaillent sur un prototype, qui devrait être achevé au cours du troisième trimestre / 21. Le produit commun devrait être disponible au public au quatrième trimestre de cette année.

La fondation post TRON crée Arcade, un fonds GameFi et NFTFi de 300 millions de dollars, pour investir dans des projets GameFi apparus en premier sur Invezz.