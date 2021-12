La Fondation Tron dit au revoir au fondateur, mais où va Justin Sun ?

Justin Sun, fondateur de la Fondation Tron et l’une des figures les plus controversées de l’espace crypto, quittera son poste actuel. L’homme d’affaires a accepté une offre du gouvernement de Grenade et sera le nouvel ambassadeur du pays auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

🎉🎉🎉Félicitations à @HEJustinSun pour sa nomination en tant qu’ambassadeur, représentant permanent de Grenade auprès de l’Organisation mondiale du commerce. @OMC #OMC Le ministre des Relations étrangères, Oliver Joseph, avec l’hon. M. Justin Sun👇👇👇 pic.twitter.com/q3mdUULqa3 – GrenadeWTO🇬🇩 (@GrenadaWTO) 17 décembre 2021

Le fondateur de TRON a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères de la Grenade, Oliver Joseph, comme le montre l’image ci-dessus. En raison de son nouveau poste, Sun sera désormais appelé Son Excellence, comme annoncé via un nouveau nom d’utilisateur Twitter.

J’ai accepté l’invitation et la nomination du Gouverneur de Grenade pour exercer officiellement les fonctions d’Ambassadeur, Représentant permanent de Grenade auprès de l’Organisation mondiale du commerce à #Genève. Je travaillerai à pleine capacité pour représenter les intérêts nationaux de Grenade (…).

Sur son compte personnel, le fondateur de Tron a partagé une lettre ouverte à sa communauté et a parlé de l’importance de développer une relation entre les régulateurs et l’industrie de la cryptographie. Tout en soulignant les avantages pour « toute l’humanité » de développer une infrastructure financière « illimitée et décentralisée », Sun a également déclaré :

Les États souverains sont les éléments constitutifs les plus fondamentaux de l’ordre mondial. La reconnaissance en bonne et due forme de l’industrie de la blockchain par les États souverains sera la dernière étape vers la réalisation d’une infrastructure financière véritablement décentralisée.

Selon un rapport de Bloomberg, Sun vit à Grenade depuis 2019 et commencera à s’éloigner de tout projet de cryptographie. Sun exercera ses fonctions au siège de l’OMC à Genève, en Suisse.

TRON Sans soleil, où va le réseau ?

L’entrepreneur a fait l’objet de nombreuses polémiques. Ses antécédents, la façon dont le réseau TRON a été lancé et sa prétendue centralisation – presque tous les aspects de la vie de Sun ont été au centre de la discussion.

Après son départ de la Fondation Tron, Sun a déclaré que le réseau était « essentiellement décentralisé ». L’organisation elle-même s’est apparemment dissoute le 25 juillet 2021, Sun a déclaré ceci :

Les « justinsuntron », « BitTorrent » et « µTorrent » ont été officiellement retirés des représentants de TRON. Au lieu de cela, l’ensemble du réseau TRON est désormais géré par 27 SR hébergés par la communauté.

À cet égard, Sun pense que TRON est entré dans une nouvelle ère de décentralisation et a appelé ses partisans à « embrasser l’avenir de la décentralisation ».

(6/6) Je n’ai aucun doute que #TRON s’est engagé dans une nouvelle phase de véritable décentralisation. 🙌 Dans la nouvelle ère, la technologie blockchain permettra une infrastructure financière décentralisée pour tous ! Ensemble, embrassons l’avenir ! – Justin Sun 🅣🌞 (@justinsuntron) 17 décembre 2021

Le post de Bloomberg affirme que Sun a acquis une certaine notoriété en 2020 après avoir participé à une vente aux enchères caritative et remporté un dîner avec le légendaire investisseur Warren Buffett. Le dîner a apparemment déclenché des tensions entre Sun et le gouvernement chinois, bien que ces informations ne soient restées que des spéculations.

Le fondateur de Tron existe depuis bien plus longtemps dans l’espace cryptographique, car les médias grand public n’ont pas été signalés. Il a été impliqué dans des discussions avec Vitalik Buterin, l’inventeur d’Ethereum, et d’autres personnalités.

En plus de cela, Sun a fait face à un procès d’anciens employés de BitTorrent. Les plaignants ont accusé Sun de harcèlement et d’autres violations sur le lieu de travail. Si Sun apportera le même niveau de controverse que dans l’espace crypto au siège de l’OMC, seul le temps nous le dira.

Au moment de mettre sous presse, TRX se négocie à 0,07 $ avec une perte de 7,5% le dernier jour.

TRX dans une tendance baissière sur le graphique en données de 4 heures. Source : TRXUSDT Tradingview