La Fondation Tron et APENFT lancent un fonds de 100 millions de dollars pour les projets NFT

La Fondation Tron de Justin Sun s’est associée à APENFT, un marché de jetons non fongibles (NFT), pour lancer un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les projets NFT et les artistes numériques.

Le fonds Art Dream vise à collecter « des histoires significatives et à catalyser l’inclusion financière et culturelle dans le métaverse », a déclaré APENFT, qui opère sur la blockchain Tron fondée par Sun. Le métaverse est un environnement généré par la convergence des mondes virtuels, de la réalité augmentée et services Internet. Les artistes recevront le soutien et les conseils de la Fondation Tron et de l’APENFT, y compris des conseils sur la protection du droit d’auteur et d’autres aspects juridiques. Le premier thème des soumissions est « Second Life ». Le fonds appelle les talents numériques à postuler en créant des œuvres d’art numériques explorant la Second Life dans un univers numérique parallèle. Les deux sociétés ont déjà coopéré : en août, la Fondation Tron a annoncé son partenariat avec APENFT et WINKLink pour lancer le Tron de 300 millions Arcade fund, qui investira dans des projets dits GameFi au cours des trois prochaines années.

