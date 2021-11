La Fondation vaut-elle la peine d’être regardée ? Regardez la série télévisée Fondation

Fréquemment présenté comme Game of Thrones dans l’espace, Apple TV Plus a fait un pas audacieux dans sa programmation avec sa série Foundation TV. L’épopée de science-fiction ambitieuse fait partie des sorties les plus chères du streamer, mais la Fondation vaut-elle la peine d’être regardée? Absolument. C’est l’un des meilleurs nouveaux spectacles de 2021.

1. Une prémisse captivante

Foundation commence par une prémisse simple et fascinante. Et si on pouvait utiliser des mathématiques avancées pour prédire l’avenir en fonction du comportement humain ?

C’est l’histoire du Dr Hari Seldon, qui prédit la chute de l’Empire Galactique dans un futur lointain. Cela le met en désaccord avec les trois frères clones qui dirigent les choses et qui souhaitent l’arrêter lui et ses partisans avant qu’ils ne perdent leur règne de plusieurs générations.

Sachant que tuer Seldon enhardira ses partisans, ils acceptent plutôt de le laisser former une fondation aux confins de la galaxie en vue de l’âge des ténèbres à venir. À partir de là, la série suit la fondation lointaine ainsi que l’Empire en crise, avec des humains luttant pour leur survie en des temps incertains.

2. La Fondation possède un héritage impressionnant

Souvent discutée aux côtés d’œuvres comme Dune et Star Wars, la Fondation originale est une œuvre de science-fiction emblématique et influente de l’auteur américain Isaac Asimov.

Ce n’est pas la première tentative d’adaptation de Foundation. New Line Cinema, Sony et HBO détenaient tous les droits sur la propriété à différents moments à partir des années 1990, avec Roland Emmerich et Jonathan Nolan attachés à des moments différents. La série Foundation TV sur Apple TV Plus est le premier projet à se concrétiser.

Apparu pour la première fois sous la forme d’une série de nouvelles dans les années 40 et 50, Foundation a été rassemblé sous forme de trilogie de romans dans les années 50 : Foundation, Foundation and Empire et Second Foundation. Asimov a remporté un Hugo Award for Foundation, nommé meilleure série de tous les temps en 1966.

L’auteur est revenu à la série plus tard, écrivant des suites et des préquelles à la trilogie originale au cours des années 80.

Donc, Foundation vaut la peine d’être regardé non seulement selon ses propres termes, mais aussi en tant qu’adaptation qui partage un riche héritage avec la science-fiction qui est venue après Asimov, y compris Dune, Star Wars, The Expanse, et bien plus encore.

3. Intrigue politique complexe et intelligente

La série télévisée Foundation pose des questions politiques et philosophiques réfléchies. Pratiquement chaque épisode offre un dilemme moral sans réponses faciles. Il n’y a pas de bien et de mal clair ici, ce qui rend le drame et le conflit d’autant plus convaincants.

Même les « méchants » sont des figures riches et complexes qui nous interpellent. L’Empire, avec ses trois figures de proue fraternelles, est, à presque tous égards, une force pour le mal. Ils gouvernent d’une main de fer. Ils sont anti-démocratiques. Leur règle est précisément ce qui mettra fin à la civilisation si Seldon a raison. Et ils s’opposent fermement au changement et au progrès.

Et pourtant, ce sont des personnages tragiques, enfermés dans un système vieux de plusieurs générations mis en place par un seul homme – qui se trouve également être l’original à partir duquel ils ont été clonés. Alors qu’est-ce que cela signifie pour leur humanité? Ont-ils le libre arbitre malgré leurs positions ? Peuvent-ils aller les uns contre les autres ? Une fois que Seldon leur dit que leur temps touche à sa fin, la façon dont chacun répond a d’énormes ramifications pour l’univers mais aussi pour le sens de soi de chaque clone.

Même Seldon, qui souhaite effectivement sauver l’humanité d’elle-même, n’est pas entièrement bon. Ses calculs et prédictions laissent peu de place au libre arbitre, et ses méthodes effacent de la même manière l’autonomie de ses alliés les plus proches.

4. Le fond de teint a l’air incroyable

Avec un budget annoncé de 45 millions de dollars, la Fondation met chaque dollar à l’écran et le fait compter. La série est absolument magnifique, avec un mélange d’effets numériques et pratiques qui donnent à la série une qualité cinématographique. Chaque planète, vaisseau spatial et ville se sent habité et réel.

Lee Pace est en quelque sorte devenu le visage de la série télévisée Foundation, publiant (souvent torse nu) des regards dans les coulisses de la production de la série. Et Pace est absolument génial en tant que Brother Day, l’un des trois clones qui gouvernent l’Empire. Il donne un sens de l’humanité et de l’introspection à un homme qui lutte pour conserver son pouvoir immérité tout en acceptant sa propre mortalité et son rôle dans la chute inévitable de la société.

Le jeu d’acteur dans Foundation est incroyablement bon.

Mais il est également rejoint par des co-stars stellaires. Parmi les personnalités majeures figurent Lou Llobell, Jared Harris, Leah Harvey, Laura Birn, Clarke Peters et T’Nia Miller, qui ajoutent tous beaucoup de substance à la grandeur esthétique de la série.

5. La construction du monde à grande échelle

Foundation fait un travail remarquable dans la gestion de ses nombreux scénarios parallèles.

Le récit traverse les générations et les systèmes solaires, en s’appuyant sur les questions introduites dans le pilote. Le destin de l’Empire a des implications incroyablement profondes et doit se dérouler sur des milliers d’années. Qu’est-ce qui le causera? Est-ce que ce sera lent, ou un seul événement cimentera-t-il ce qui ne va pas ? Les prédictions de Seldon reconnaissent des schémas généraux, pas des actions individuelles, donc l’histoire a beaucoup de place pour se développer de manière surprenante, même si nous savons ostensiblement comment elle se termine.

Mais pour que cela fonctionne, nous devons avoir une idée de l’échelle à laquelle nous avons affaire. Foundation a tout couvert, nous donnant un aperçu de la vie de nombreux acteurs clés et nous permettant de croire en l’interdépendance de ce vaste monde fictif.

Ce serait trop facile de le souffler, mais Foundation enfile cette aiguille avec beaucoup de soin et un style indéniable.

Si vous êtes toujours sur la clôture et que vous vous demandez : « Est-ce que la Fondation vaut la peine d’être regardée ? » ce sont nos cinq principales raisons pour lesquelles vous devriez le vérifier. Et si vous l’aimez, vous avez de la chance, la série télévisée Foundation s’est déjà assurée une deuxième saison, il y en aura donc plus sur toute la ligne.

