La fondation VeChain annonce qu’elle lancera un nouveau stablecoin connu sous le nom de VeUSD

L’un des objectifs de VeUSD en tant que stablecoin serait de soutenir l’écosystème DeFi au sein de VeChain, servant d’outil natif pour tous ceux qui opèrent dans le secteur. Les propriétés de la nouvelle monnaie numérique sont encore inconnues.

La Fondation VeChain, la principale organisation à but non lucratif visant à promouvoir l’adoption de la technologie Blockchain du projet, a annoncé aujourd’hui son intention de lancer prochainement une nouvelle monnaie numérique appelée VeUSD, qui est un stablecoin natif pour son réseau, qui sera lié aux États-Unis. dollar.

L’annonce correspondante a été faite par l’équipe de la Fondation VeChain via leur compte Twitter, où ils ont partagé un GIF dans lequel ils apprécient certaines données de VeUSD accompagnées de l’écriture suivante :

#VeFam, nous avons quelque chose de spécial en préparation… Quelque chose qui nous permettra de faire passer #VeChainThor au niveau supérieur de plusieurs manières. Plus de détails à venir. #VeChain #Blockchain #DeFi # Web3 #Durabilité #VET #VTHO #VeUSD

Un stablecoin pour l’écosystème VeChain

Comme beaucoup le savent déjà, l’idée derrière la création d’un stablecoin réside dans l’existence d’un instrument financier qui fonctionne différemment des principales monnaies numériques, dont la valeur serait liée dans un rapport 1 – 1 à une monnaie ayant cours légal au lieu de fluctuer. librement avec le marché. Ce type d’actif sert d’outil pour de nombreuses personnes au sein du secteur, puisqu’il apparaît comme un mécanisme pour assurer des profits, limiter les pertes et/ou un actif utile pour d’autres cas d’utilisation, même au-delà de l’écosystème des crypto-monnaies.

En tant que tel, il est supposé que VeUSD serait un outil pour prendre en charge l’écosystème DeFi au sein du réseau VeChain, il serait donc basé sur des principes de base tels que la durabilité, la polyvalence et l’évolutivité caractéristique du réseau.

La nouvelle survient trois mois après que le réseau VeChain a effectué une mise à jour pour modifier son algorithme de consensus, mettant en œuvre la version 2.0 de la preuve d’autorité, qui a été obtenue par consensus après un vote des membres de la communauté. À l’époque, la Fondation VeChain a déclaré :

« Les équipes de R&D de VeChain ont travaillé sur une mise à niveau massive de la blockchain VeChainThor appelée SURFACE (PoA 2.0), qui représente une approche d’extension de chaîne sécurisée, évolutive et relativement sans fourche. » .

Bonnes et mauvaises attentes

Par conséquent, on s’attend à ce que ce jeton bénéficie du nouvel algorithme de consensus, bien qu’à l’heure actuelle, il n’y ait pas beaucoup de détails sur son fonctionnement, sa conception et ses plans futurs.

Cependant, selon un rapport publié par le média NewsBTC.com, toutes les attentes ne sont apparemment pas bonnes, car on pense que VeUSD pourrait générer des changements dans la dynamique et remplacer d’autres jetons tels que VTHO, dont l’utilité ne serait reléguée qu’au monnaie pour le paiement du GAS associé aux transactions.

Pour l’instant, il ne nous reste plus qu’à attendre les prochaines données sur VeUSD de la VeChain Foundation et, une fois le token lancé, voir comment il fonctionnera, comment il sera dûment pris en charge et à quel point il sera réceptif de la part des utilisateurs intéressés.

