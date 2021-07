La fondatrice d’adyn, Elizabeth Ruzzo, a pour mission de rendre la découverte scientifique plus inclusive

La PDG d’adyn, Elizabeth Ruzzo. (Adyn Photo)

En tant que scientifique, Elizabeth Ruzzo aime prendre des décisions basées sur des données. Ainsi, lorsqu’elle a subi des essais et des erreurs avec plusieurs médecins pour trouver un contraceptif qui ne la rendait pas malheureuse, elle était en colère et confuse. Elle a consulté un médecin seulement pour faire l’expérience de ce qu’elle a appelé «l’éclairage médical» à propos de ses symptômes.

« J’ai décidé de consacrer mon expertise en médecine de précision à l’exigence d’une nouvelle norme de soins », a déclaré Ruzzo.

Une partie de ce voyage l’a amenée à adyn, une startup de Seattle qu’elle a fondée et dirige qui lance un test cet automne pour analyser les données génétiques et hormonales chez les femmes et identifier les effets secondaires potentiels causés par différentes méthodes de contrôle des naissances.

“L’approche scientifique d’adyn signifie éliminer des années douloureuses d’essais, d’erreurs et même de doutes”, a déclaré Ruzzo, notre dernier Geek de la semaine.

Ruzzo a déclaré qu’elle s’intéressait à la compréhension de la cause génétique des maladies humaines depuis qu’elle a découvert l’ADN. Née et élevée à Seattle, elle a obtenu un doctorat de l’Université Duke en génétique humaine et génomique, apprenant à analyser les données d’une technologie alors émergente appelée séquençage de nouvelle génération.

“Ma recherche consistait à étudier comment la biologie et les marqueurs génétiques peuvent être utilisés pour comprendre la maladie et prédire la réponse aux médicaments”, a-t-elle déclaré. “J’ai découvert plus de 36 gènes et les ai liés à des maladies humaines spécifiques, et j’ai également utilisé l’apprentissage automatique pour aider à découvrir 16 nouveaux gènes de l’autisme, montrant des preuves claires du risque héréditaire d’autisme.”

La mission de Ruzzo chez adyn est de rendre la découverte scientifique plus inclusive et de combler les lacunes causées par ce que Ruzzo appelle « l’iniquité historique dans la recherche médicale ».

“Les études médicales sont biaisées en faveur des hommes et des individus d’ascendance européenne, ce qui entrave à plusieurs reprises notre capacité à développer des diagnostics et des traitements inclusifs qui aident tout le monde”, a-t-elle déclaré. “Les personnes qui utilisent adyn pour optimiser leur contrôle des naissances peuvent choisir de participer à la recherche anonyme pour aider à combler les lacunes de la recherche médicale sur le genre et la race.”

Il existe un certain nombre de directions différentes de la médecine de précision que la startup explore au-delà du test des effets secondaires du contrôle des naissances. adyn a levé 2,5 millions de dollars en avril.

Après être partie étudier en Caroline du Nord et à Los Angeles, Ruzzo a déclaré qu’elle ne pouvait pas résister à la chance de construire adyn à Seattle au milieu de sa scène technologique en plein essor. Lorsqu’elle ne travaille pas, elle aime cuisiner, faire de l’exercice et jouer au soccer.

En savoir plus sur notre dernière Geek de la semaine, Elizabeth Ruzzo :

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine ? Il y a tellement de choses importantes et surprenantes à savoir sur la médecine de précision et la génétique, alors je vais vous en donner deux :

Du point de vue de l’ADN, nous sommes tous identiques à 99,9 %. C’est ce 0,1 % qui rend chaque personne unique, de votre apparence à la façon dont vous réagissez aux médicaments. Ces petites différences peuvent expliquer pourquoi vous réagissez différemment à un certain médicament que votre ami ou même votre frère ou votre sœur.

Les femmes n’étaient pas tenues d’être incluses dans les essais cliniques aux États-Unis jusqu’en 1993. Cette lacune de la recherche médicale a eu des implications massives pour la santé des femmes : les femmes sont plus susceptibles que les hommes de souffrir d’effets secondaires indésirables des médicaments parce que les recommandations posologiques des médicaments ont historiquement été basées sur essais cliniques menés sur des hommes.

Où trouvez-vous votre inspiration ? Des scientifiques d’hier et d’aujourd’hui qui font et partagent des découvertes avec le monde. Aussi, les histoires de la communauté adyn… les femmes ont partagé leur odyssée de contrôle des naissances avec nous et j’ai lu chacune d’elles. Il n’y a pas deux histoires identiques, mais l’impact que le mauvais (ou le bon) contrôle des naissances peut avoir est stupéfiant.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre, et pourquoi ? Séquençage ADN. J’ai pu identifier les causes de plusieurs maladies avec cette technologie, et cela m’inspire pour continuer à faire des découvertes sur la biologie humaine.

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi cela fonctionne-t-il pour vous ? J’ai finalement craqué et acheté un convertisseur de bureau debout. J’adore mon moniteur externe et mon clavier à énergie solaire. J’ai une fenêtre dans mon bureau qui permet d’avoir une plante (et de la garder en vie), dont j’ai entendu dire qu’elle pouvait faire des choses comme réduire le stress, augmenter la productivité et même stimuler la créativité. J’ai aussi une illustration scientifique d’un rhinocéros que ma sœur a dessiné accrochée derrière moi, ce qui ajoute une touche d’intrigue à un espace de travail par ailleurs assez normal !

Votre meilleur truc ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) Nous sommes une équipe distribuée avec un fort contingent d’East Coasters. En tant que West Coaster moi-même, je passe les premières heures de chaque jour à des appels et à des réunions. J’ai ajusté mon emploi du temps pour faire une pause d’exercice à la fin des heures de la côte Est, puis reprendre les choses par la suite. Cela donne à mon cerveau et à mes yeux une pause par rapport au temps passé devant un écran et stimule mon énergie pour passer le reste de la journée.

Mac, Windows ou Linux ? Mac.

Super-héros ou personnage de science-fiction préféré ? Deanna Troi (également mon costume d’halloween de 4e année).

Transporteur, machine à remonter le temps ou cape d’invisibilité ? Transporteur jusqu’au bout ! Ma liste de souhaits d’endroits à voyager et d’amis à visiter est beaucoup trop longue pour tout autre choix.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je le ferais… Ils l’ont fait ! Et j’ai lancé adyn.

Une fois, j’ai fait la queue pour… Tacos de camion de tacos (OK, peut-être plus d’une fois).

Vos modèles : Ma grand-mère. Elle a vécu jusqu’à 103 ans et aurait vécu encore plus longtemps sans Covid. Elle a vécu la Grande Dépression et m’a appris la valeur de ne rien gaspiller. Elle était professeur d’économie domestique et une incroyable courtepointière. Elle a toujours aimé les bonnes blagues (même celles qui sont légèrement inappropriées). Elle était têtue et indépendante. Elle a vécu seule pendant des années et a continué à faire de la courtepointe même après avoir été légalement aveugle. Elle a fait un méchant œuf à la diable et était plus populaire que je ne le serai jamais.

Le plus grand jeu de l’histoire : « Noms de code ».

Meilleur gadget de tous les temps : Lunettes de soleil audio Bluetooth – elles figurent en bonne place sur ma liste de « faites-vous plaisir ».

Premier ordinateur : PowerBook G3.

Téléphone actuel : iPhone.

Application préférée : Minuteur de perspicacité.

Cause préférée : Équité en santé.

Technologie la plus importante de 2021 : Test d’optimisation du contrôle des naissances d’adyn.

Technologie la plus importante de 2023 : Médecine personnalisée pour tout — contrôle des naissances, anxiété, dépression, AD(H)D, acné, etc.

Derniers conseils pour vos amis geeks : J’ai perdu beaucoup de temps et d’énergie dans ma carrière à lutter contre le syndrome de l’imposteur. Ce que j’ai réalisé, c’est que personne ne sait ce qu’il fait (certainement pas au début). Alors travaillez dur, restez curieux et soyez ouvert à l’apprentissage. Développez votre expertise et faites confiance à votre propre travail acharné. Entourez-vous de personnes tout aussi curieuses et travailleuses.

Site Internet: adyn

Twitter: @sequinlabcoat

LinkedIn : Elisabeth Ruzzo