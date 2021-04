La fondatrice de Kosas, Sheena Yaitanes, redécouvre l’expression créative “ pure ” – WWD

Sheena Yaitanes s’est tournée vers son amour du piano pendant la pandémie.

La fondatrice de Kosas – la marque de beauté sans cruauté basée à Los Angeles lancée en 2015 – a commencé à prendre des cours à l’âge de huit ans dans le comté d’Orange, où elle a grandi.

“Il a été initié par ma mère”, a déclaré Yaitanes, en discutant depuis sa maison à Calabasas, en Californie. “J’ai commencé alors, et je ne me suis vraiment jamais arrêté. … Il doit y avoir une attirance naturelle vers la musique, et pour moi, il y en avait. Toute la vie s’est sentie musicale et donc le piano s’est senti naturel.

Sa formation dans sa jeunesse, enseignée par un professeur de piano strict, Mme Kim, était centrée sur la musique classique, et elle a rapidement appris à connaître des noms familiers comme le compositeur allemand Ludwig van Beethoven.

«Il y a beaucoup de discipline, donc je me souviens des sentiments de frustration», a-t-elle déclaré à propos de ces premiers jours. «Il y avait beaucoup de répétition, d’apprentissage et de mémorisation des gammes, mémorisant chaque touche et type d’accord.»

C’est une nouvelle langue qu’il faut acquérir, a-t-elle poursuivi: «Une fois que vous l’avez apprise, vous commencez à vous sentir un peu plus libre.»

Au lycée, elle découvre le musicien et compositeur français Yann Tiersen, l’homme derrière la bande originale à l’accordéon et au piano de «Amélie», la comédie romantique de Jean-Pierre Jeunet en 2001.

«C’est à ce moment-là que j’ai commencé à suivre mon propre chemin, et j’étais vraiment intéressé par les pianistes contemporains et minimalistes, et il était l’un d’entre eux», a déclaré Yaitanes.

Elle a suivi un cours sur l’histoire du jazz, qui était «une ouverture d’esprit», a-t-elle dit, et un changement par rapport au monde du classique.

«Ils choisissaient une clé tous ensemble en tant que groupe, puis improvisaient dans la clé», a-t-elle poursuivi. “Et tant que vous êtes dans la clé et quelques autres choses, comme dans la signature rythmique, vous allez avoir une chanson.”

Elle continue de le faire aujourd’hui, seule à la maison: «N’importe quel jour, je choisirai une clé et quatre accords qui donnent l’impression qu’ils fonctionnent ensemble. C’est généralement ce à quoi les gens répondent, s’il y a quelqu’un dans les parages. Quand ils entendent ça, ils se disent: ‘Wow, qu’est-ce que c’est? C’est si beau.’ Les gens réagissent à cela, car il est facile pour votre esprit de le comprendre. »

Sa fille de sept ans est souvent dans les parages, errant dans la pièce lorsqu’elle entend sa mère jouer. Yaitanes prévoit de l’initier à des cours de piano dans un an. «Je sais qu’elle est intéressée.

Pour Yaitanes, la musique a été un moyen d’utiliser son énergie créatrice d’une manière nouvelle.

«À l’heure actuelle, la marque Kosas est le terrain de jeu de cette énergie, mais ce n’est pas vraiment pur, car il y a tellement de considérations», a-t-elle déclaré. «Nous devons constamment créer un produit et une marque commercialement viables, et ce n’est donc pas simplement une expression pure de tout ce que j’ai envie de faire. Il y a beaucoup d’autres personnes impliquées, de multiples parties prenantes et d’autres créateurs au sein de l’entreprise. C’est un effort de collaboration par rapport à une expression pure et singulière pour elle-même. Voilà donc ce qu’est le piano pour moi maintenant.

C’est son art qui a contribué à alimenter le lancement de Kosas, combinant soins de la peau et maquillage pour créer des produits sans produits chimiques agressifs. L’entreprise en pleine croissance, trouvée chez des détaillants comme Sephora, Credo et The Detox Market, a commencé dans sa cuisine.

«Je sens que j’ai beaucoup de hauts et de bas dans la façon dont les choses se passent de manière créative dans l’entreprise, donc m’asseoir à un piano et ne pas avoir personne là-bas – ce n’est pour personne, pas pour rien, vraiment sans raison à part pour ce moment – ça fait du bien », a-t-elle poursuivi. «Cela ressemble à une expression pure et une expression personnelle.»