La fondatrice de Lily Frilly gagne Walmart Distribution en tant que plus jeune PDG de Black – WWD

Que faisais-tu pour les coups de pied à l’âge de six ans?

Cela vaut la peine d’être pris en compte à la lumière des dernières nouvelles de Lily Adeleye, fondatrice de Lily Frilly: la fillette de six ans a aligné la distribution dans plus de 1000 magasins pour sa marque.

La société a été créée il y a trois ans avec un accent sur les arcs de cheveux, mais des vêtements et des accessoires ont depuis été ajoutés. Ce qui a commencé comme un exutoire créatif s’est transformé en entreprise après qu’Adeleye a montré certains de ses designs aux adeptes des médias sociaux de sa mère.

Avec le lancement de vendredi chez Walmart, Adeleye devient le plus jeune PDG d’une marque appartenant à des Noirs avec un produit offert par le détaillant. Quatre styles de ses arcs de cheveux sont vendus. C’est le deuxième grand détaillant avec lequel elle a fait des percées pour la distribution. L’année dernière, Lily Frilly a été présentée à Target. L’équipe mère-fille espère que l’accord Walmart Inc. inspirera la prochaine génération de start-ups dirigées par des filles.

Le jeune est la fille de l’entrepreneur de beauté et de style de vie Courtney Adeleye, qui a fondé The Mane Choice, une entreprise de soins capillaires de plusieurs millions de dollars. Infirmière autorisée et diplômée de l’Université du Michigan, la fondatrice née à Detroit a adopté une approche scientifique pour développer des produits de soins capillaires naturels. La gamme d’offres est faite pour toutes les ethnies et a généré plus de 100 millions de dollars de ventes au cours des sept dernières années.

«Lily est inspirée par les affaires dans son ensemble. J’ai trois enfants et elle est la seule à avoir sa propre entreprise. Elle crée constamment des logos et demande à mettre de nouveaux articles sur le marché. Je ne sais pas si c’est génétique ou si quelque chose est juste en elle », a déclaré Courtney Adeleye. «Le plan est de descendre autant d’allées que possible», avec des sacs et des chaussures sur la liste des choses à faire de sa fille.

Le volume projeté cette année pour Lily Frilly devrait être de près de 2 millions de dollars, les arcs et accessoires pour cheveux représentant 70% du volume et les vêtements les 30% restants. Lily Adeleye a déclaré que «voir les petites filles heureuses» est la meilleure partie, alors que les activations peuvent être un peu plus difficiles, en raison de «beaucoup de prises de photos et de sourire, quand vous n’en avez pas envie», a déclaré sa mère. Après une récente rencontre en personne à Orlando, elle a chuchoté: «Maman, c’est un travail difficile», dit sa mère en riant. «Mais elle s’assure qu’elle se présente toujours. Elle met un sourire sur son visage et elle y parvient.

En ce qui concerne sa fille étant la plus jeune PDG noire avec une distribution chez Walmart, sa mère a déclaré: «J’ai fait des choses historiques dans ma carrière. La voir faire certaines des mêmes choses à un si jeune âge, c’est – en fin de compte – ce que je fais, créer cet héritage et ces chemins afin qu’ils puissent faire ce qu’ils veulent faire pour assurer leur avenir également. . Je suis super fier d’elle.

Les États-Unis sont le leader mondial des start-ups avec 63 703. Quant à savoir pourquoi la marque Lily Frilly a décollé, sa mère a déclaré: «Nous sommes à une époque où les gens voient que leurs rêves se réalisent. Vous ne devez pas simplement vous asseoir et souhaiter. Vous pouvez mettre une exécution derrière cela et réaliser vos rêves. Nous sommes dans une période entrepreneuriale. Aujourd’hui plus que jamais, à cause de cette pandémie, les gens voient qu’ils peuvent devenir entrepreneurs et poursuivre des activités qui les passionnent.

La vente de biscuits et de bonbons Girl Scout pendant longtemps a aidé à apprendre à Lily Adeleye que c’était quelque chose qu’elle pouvait faire pour elle-même. Interrogée sur les gens qui peuvent penser qu’elle est trop jeune pour être en affaires, sa mère a déclaré: «L’essentiel est de garder les choses amusantes et de les garder [about] faire ce qu’ils veulent faire. Si c’est quelque chose qui est en eux et qu’ils veulent faire comme un sport, je vais lui donner les informations et les connaissances comme je le ferais pour pratiquer un sport réel.

Garder la jeune «bien ancrée est le plus important», et faire des choses dans la communauté comme visiter des refuges et des hôpitaux pour enfants l’aide à comprendre les différentes choses qui se passent dans le monde, a déclaré sa mère.

Olbali, la société mère de Lily Frilly, gère le Generational Advantage Fund, qui soutient les petites entreprises de toutes sortes. La propre mère de Courtney Adeleye, Loretta Murphy, est une infirmière devenue entrepreneur. La regarder se faire vendre un jeu de cartes en magasin, «ce qui était vraiment impossible à faire à l’époque», l’a aidée à comprendre ce que cela impliquait, comme s’assurer que toutes les commandes expédiées arrivent bien avant leur échéance et «toujours surperformer quand vous avez l’opportunité de le faire », a déclaré Adeleye.

Murphy a toujours estimé qu’elle «avait plus en elle», après que son entreprise se soit développée rapidement et qu’elle ne savait pas toujours dans quelle direction aller, a déclaré sa fille. «Elle avait l’habitude de penser: ‘Mec, qu’est-ce qui aurait pu être.’ Mais elle a dit qu’elle ne ressentait plus vraiment cela parce que la vie passe par ses enfants et ses petits-enfants. Elle se sent donc tout aussi satisfaite. Elle est super satisfaite.

Dans l’ensemble, a déclaré Courtney Adeleye, les gens devraient savoir qu’ils ne sont jamais trop jeunes ou trop vieux pour réaliser leurs rêves. «Vous pouvez vous réveiller un autre jour et avoir la chance de recommencer», dit-elle.