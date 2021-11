La fondatrice de Modumétal, Christina Lomasney, assume un rôle de transfert technologique au Pacific Northwest National Lab

Christine Lomasney. (Photo PNNL)

Christina Lomasney, co-fondatrice et ancienne PDG de la startup métallurgique de haute technologie Modumetal, a rejoint le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), un centre de recherche soutenu par le gouvernement et basé dans l’est de Washington.

En tant que directeur du déploiement et de la diffusion de la technologie, Lomasney aidera à faire sortir la recherche du PNNL du laboratoire et dans le monde réel, en commercialisant la propriété intellectuelle développée par des scientifiques et des ingénieurs de renommée mondiale dans l’organisation de 1,2 milliard de dollars.

Le PNNL vise à aider les États-Unis à s’attaquer à certains des problèmes les plus difficiles liés à l’énergie durable, à l’énergie nationale et aux découvertes scientifiques.

« C’est tout simplement génial », a déclaré Lomasney à propos de PNNL et de ses prouesses en matière d’innovation. « Genre, sacré maquereau. À quelle fréquence dans la vie avez-vous ce genre d’impact ? »

Lomasney a certainement la bonne expérience pour le rôle.

En 2007, elle a fondé Modumétal, une startup de Seattle qui a développé un procédé innovant de fabrication de métaux afin d’offrir de meilleures performances à un prix inférieur à celui de l’acier conventionnel. En tant que PDG, elle a aidé à former des partenariats clés avec des partenaires commerciaux tels que Chevron et BP.

Lomasney a également fondé Isotron, qui a travaillé avec des agences gouvernementales sur la technologie d’assainissement de l’environnement (Modumetal a été créé à partir d’Isotron). Elle était également auparavant chef de projet chez Boeing.

La physicienne formée à l’Université de Washington et entrepreneure de longue date a quitté Modumétal l’année dernière après avoir été licenciée par le conseil d’administration après une course de 13 ans.

Pendant la pandémie, elle est retournée à l’UW et a terminé sa maîtrise en physique. Lomasney a également passé du temps à consulter des startups.

Lorsque l’opportunité de rejoindre le PNNL s’est présentée, elle savait que c’était la prochaine étape, d’autant plus que « l’énergie représente une menace existentielle pour la race humaine ».

« C’est une organisation qui va changer la grille telle que nous la connaissons », a déclaré Lomasney.

Le PNNL a été créé il y a plus de cinq décennies en partie pour aider le pays à réduire sa dépendance au pétrole, a noté Lomasney. Et maintenant, elle se concentre sur la construction de la technologie et des matériaux qui propulseront la prochaine génération d’énergie dans un contexte de besoins mondiaux pressants en nouvelles solutions.

Lomasney a déclaré qu’elle souhaitait aider le PNNL à créer des moyens plus efficaces de s’engager avec l’industrie, non seulement à la fin du processus de transfert de technologie, mais encore plus tôt – par exemple, en utilisant des partenaires de l’industrie pour déterminer les technologies à prioriser.

(Photo PNNL)

Le PNNL a été créé en 1965 et emploie plus de 5 000 personnes. Il a déclaré 1,24 milliard de dollars de dépenses annuelles pour l’exercice le plus récent. Près de 200 entreprises ont des racines PNNL. L’organisation est exploitée par Battelle pour le bureau des sciences du département américain de l’Énergie.

« À ce jour, Christina a passé sa carrière à transformer une technologie innovante en de nouvelles entreprises florissantes. Nous voulons exploiter cette expertise et rechercher des voies innovantes pour apporter notre propriété intellectuelle, qui couvre presque tous les marchés américains. – à l’industrie », a déclaré Tony Peurrung, directeur adjoint du PNNL pour la science et la technologie, dans un communiqué.

Lomasney est maintenant basée à Richland, Washington, où se trouve le siège de PNNL, mais elle a toujours une maison à Seattle. En plus de son nouveau rôle au PNNL, elle travaille également avec la Washington State University sur la création d’un programme d’entrepreneuriat.

Lomasney a également récemment lancé un atelier d’innovation et d’industrialisation appelé JackWorks (anciennement LWorks) mais met ce projet en pause pour le moment.

Modumétal, quant à lui, continue d’opérer sous une nouvelle direction. Lomasney avait précédemment déclaré qu’elle n’aurait pas quitté l’entreprise et que son licenciement était la décision du conseil d’administration.

Lomasney, qui est toujours actionnaire de la société, a déclaré la semaine dernière à . qu’elle souhaitait voir Modumétal réussir. « J’espère que l’entreprise connaîtra un franc succès », a-t-elle déclaré.

La société a levé 14 millions de dollars en 2019 et un nouveau dossier auprès de la SEC révèle qu’elle a récemment obtenu un financement supplémentaire. Nous avons contacté Modumétal pour plus d’informations.