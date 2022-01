La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, coupable de quatre chefs de fraude

Un jury a déclaré l’ancienne PDG de la biotechnologie Elizabeth Holmes coupable lundi de quatre chefs d’accusation de fraude.

Holmes a fondé et a été PDG de Theranos, une startup de technologie médicale qui fabriquait du matériel de test sanguin bon marché et accessible. Le ministère de la Justice a inculpé Holmes en 2018 de onze accusations de fraude, alléguant qu’elle avait délibérément induit les investisseurs en erreur quant à l’efficacité de la technologie des tests sanguins.

Holmes a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation, notamment de complot en vue de commettre une fraude par fil et de trois chefs de fraude par fil contre des investisseurs de Theranos, a rapporté le Wall Street Journal. Aucun verdict n’a été rendu pour deux autres accusations de fraude par fil, et Holmes a été déclaré non coupable des autres chefs d’accusation de fraude par fil et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude par fil.

Holmes risquait 20 ans de prison s’il était reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

Le procès de Holmes a commencé fin août et dépendait de la question de savoir si Holmes savait que sa technologie de test sanguin ne fonctionnait pas et si elle avait délibérément menti aux investisseurs.

Holmes a fondé Theranos en 2004, et en 2014, la société avait acquis une renommée considérable et avait recruté plusieurs membres de haut niveau au sein de son conseil d’administration, dont l’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger et l’ancien secrétaire à la Défense James Mattis. Holmes a également conclu des partenariats lucratifs avec Walgreens et Safeway.

Holmes a promis de révolutionner les tests sanguins en affirmant que sa technologie de test sanguin serait capable de détecter des centaines de maladies à partir de quelques gouttes de sang seulement, plutôt que d’un flacon, et d’effectuer les tests en dehors d’un laboratoire.

Les défauts de Theranos ont commencé à être révélés au public à la suite d’une enquête menée en 2015 par le Wall Street Journal qui a révélé que Theranos traitait la grande majorité de ses échantillons de sang avec un équipement de test sanguin traditionnel plutôt que sa technologie exclusive. Holmes n’avait pas divulgué ce fait aux bailleurs de fonds de l’entreprise, et l’un des plus grands investisseurs de Theranos a poursuivi pour fraude en 2016.

Les jurés ont commencé leurs délibérations lundi dernier, demandant au juge président Edward Davila de rejouer les enregistrements d’un pitch que Holmes a fait aux investisseurs en 2013, dans lequel elle se vantait d’éventuels contrats gouvernementaux.

Le procès de l’ancien amant et partenaire commercial de Holmes, Sunny Balwani, devrait commencer début janvier.

