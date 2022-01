La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, reconnue coupable de quatre accusations de fraude

Elizabeth Holmes est un pas de plus vers l’épreuve – le jury l’a déclarée coupable de 4 des 11 chefs d’accusation auxquels elle faisait face dans son procès pour fraude.

Le fondateur de la startup de tests sanguins Theranos faisait face à deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et à neuf chefs d’accusation de fraude électronique pour avoir trompé des investisseurs, des patients et des annonceurs… tous en quête d’argent et de gloire.

Après une semaine de délibération, le jury a rendu son verdict lundi… la condamnant d’un chef de complot en vue de commettre une fraude par fil et de 3 chefs de fraude par fil.

Le jury a déclaré Holmes non coupable de 4 chefs d’accusation, dont 3 chefs de fraude électronique et un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique. Une accusation a également été abandonnée.

Le jury est resté dans l’impasse – incapable de rendre un verdict – sur 3 chefs d’accusation. Les procureurs pourraient réinculper Holmes pour ces chefs d’accusation, ou simplement laisser tomber.

Au cours du procès, Holmes a déclaré qu’elle avait de bonnes intentions et qu’elle faisait confiance aux scientifiques derrière la start-up. Le jury a entendu 32 témoins au total.

Avant le procès et le verdict, il y a eu un documentaire, un livre à succès et un podcast sur la fraude et la tromperie présumées de l’entreprise.

La société d’un milliard de dollars a promis qu’elle pourrait effectuer des tests sanguins moins chers et plus faciles, mais il a été révélé plus tard que ses appareils ne pouvaient effectuer que 12 tests – au lieu des 1 000 d’Elizabeth – et la société a fermé 3 ans plus tard.

Holmes risque maintenant jusqu’à 20 ans de prison pour chaque verdict de culpabilité … bien qu’il soit peu probable qu’elle obtienne le maximum sans un casier judiciaire antérieur. Son équipe juridique a promis de faire appel.