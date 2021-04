La fondatrice des soins de la peau, Olamide Olowe, parle de sujets de départ – WWD

De retour dans la journée, d’un clic de doigts, Olamide Olowe s’est dirigée vers son lieu de bonheur: YouTube. Là, ses vloggers noirs préférés, comme Beauty by JJ et Patricia Bright, ont offert des trucs et astuces pour l’hyperpigmentation, l’acné et les poils incarnés, problèmes auxquels elle était confrontée à l’époque.

Avance rapide d’une décennie, le natif du Texas a fréquenté l’UCLA en tant qu’étudiant en pré-médecine dans l’espoir de devenir un jour médecin. Mais quand Olowe a réalisé son esprit d’entreprise et sa passion pour les soins de la peau, la création de sa propre marque s’est concrétisée comme un objectif clair. Et Olowe l’a fait – elle a cofondé SheaGirl alors qu’elle était à l’université. Après qu’Unilever a acquis la société mère de SheaGirl Sundial Brands, Olowe était prête à se lancer dans son prochain projet.

Avec ses propres problèmes de peau à l’esprit, Olowe a fondé Topicals, une marque proposant des produits à base d’ingrédients de qualité clinique et à base de plantes destinés aux personnes souffrant de maladies chroniques telles que l’eczéma et l’hyperpigmentation. Olowe est la plus jeune femme noire à lever plus de 2 millions de dollars de financement, soit 2,6 millions de dollars au total, et est soutenue par des célébrités telles que Issa Rae et Yvonne Orji, et des marques, notamment Warby Parker et Casper. Avec seulement deux produits: 36 $ Faded (un gel éclaircissant et éclaircissant) et 32 ​​$ Like Butter (un masque hydratant), la marque s’est vendue chez Nordstrom en seulement deux heures pour sa sortie limitée en août.

«Topicals est construit autour de la création de conversations authentiques et positives et d’une communauté autour de la vie avec une maladie de la peau», a déclaré Olowe dans une interview. «Dans nos efforts pour transformer la façon dont les gens ressentent la peau, nous pensons que la création d’une communauté crée un mouvement contre les normes de beauté irréalistes.»

Ici, la fondatrice discute des vides sur le marché de la beauté, de l’importance du renforcement de la communauté et de l’avenir de sa marque de beauté Gen Z, Topicals.

Qu’est-ce qui vous a amené à démarrer Topicals? À quoi ressemblait le processus?

Quand j’étais chez Shea Moisture, nous avons créé une marque de beauté destinée aux jeunes femmes de couleur et j’ai vraiment adoré le faire. Puis au cours de ma dernière année à l’université, notre société mère a été rachetée par Unilever. Quand cela s’est produit, j’ai pu voir à quoi ça ressemble quand une marque est acquise et comment ils utilisent l’argent pour aider la communauté noire. Et j’ai pensé que c’était trop cool. J’adore les soins de la peau. J’adore la beauté. Et j’adore aider ma communauté. Je voulais faire quelque chose de similaire.

Je me suis penché sur mon amour pour la dermatologie et j’ai décidé qu’il serait bon de créer une marque dans une catégorie où les gens étaient vraiment mal desservis. J’avais l’impression que les gens avaient l’air, comme moi, je ne me suis jamais senti représenté en beauté. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire en 2018, au lieu d’aller à un emploi que j’avais accepté, je me suis dit: « Je ne vais rien faire d’autre que me concentrer sur essayer de construire cette marque. »

J’ai fait du pitch pendant deux ans à différents investisseurs, à différents fabricants et fournisseurs essayant de faire démarrer la marque. Ensuite, j’ai rencontré ma cofondatrice Claudia Teng tout au long du processus et son expérience est en recherche clinique. Puis Topicals a été lancé en août 2020. Nous avons dû retarder notre lancement à deux reprises. Le premier retard était dû à la frappe du COVID en mars et le second était lors de la manifestation Black Lives Matter lorsque nous avons changé notre orientation marketing et nos plans de don aux organisations de santé mentale. Mais oui, ça a été un tourbillon depuis lors.

Les deux produits coûtent entre 32 $ et 36 $ et sont destinés à remplacer plusieurs étapes de la routine d’un consommateur. Pourquoi avez-vous développé la marque de cette façon?

En tant que personne de couleur comprenant les classes socio-économiques et que tout le monde n’a pas une tonne d’argent à dépenser pour les soins de la peau, je voulais m’assurer qu’il était accessible au plus grand nombre. Ils sont plus chers que les produits de pharmacie, mais ils fonctionnent en fait comme des produits tout-en-un. En règle générale, les gens portent cinq ingrédients uniques sur leur peau pour obtenir le même effet que celui obtenu avec Faded. Voyons que chacun de ces produits coûtait 10 $, alors ils dépenseraient vraiment environ 50 $ ou 60 $ en produit par rapport à Faded, vous dépensez 36 $ et vous obtenez tous ces ingrédients en un seul. Je voulais que ce soit super fonctionnel.

Vous avez récemment lancé des survêtements inspirés de la première heure en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet?

Nous voulions montrer que Topicals n’est pas seulement une marque de soins de la peau mais un style de vie. Pour les personnes souffrant de maladies chroniques de la peau, nous n’avons jamais été célébrées par les marques avec lesquelles nous avons grandi. Le Bling Velour Zip Up est l’une des façons dont Topicals célèbre des flambées amusantes. En l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs, nous nous sommes engagés à reverser une partie des ventes à des organisations de santé mentale comme Sad Girls Club et Fearless Femme 100.

Lorsque vous avez annoncé la marque pour la première fois, vous avez créé le jeu Skin, Sun & Stars et vous n’avez pas initialement parlé de ce que seraient vos produits. Pourquoi ce type de développement communautaire est-il important pour Topicals?

En plus de notre jeu Skin, Sun & Stars, nous aimons également être actifs sur les réseaux sociaux en étant constamment engagés avec notre public. Par exemple, le 3 octobre, nous avons lancé notre version du «Mean Girls» Burn Book, où les gens partageaient des normes de beauté qu’ils souhaitaient ne jamais exister. Topicals est construit autour de la création de conversations authentiques et positives et d’une communauté autour de la vie avec une maladie de la peau. Dans notre effort pour transformer la façon dont les gens ressentent la peau, nous pensons que la création d’une communauté crée un mouvement contre les normes de beauté irréalistes.

À quoi ressemble votre routine quotidienne de soins de la peau?

J’adore les produits multitâches, donc j’utilise le moins de produits possible. J’utilise le nettoyant au soja frais, le gel éclaircissant et éclaircissant décoloré et la crème solaire SuperGoop. La nuit, j’utilise le nettoyant Melting Butter de Drunk Elephant et Like Butter comme masque hydratant de nuit.

Et après? Y a-t-il de nouveaux produits à venir?

Chez Topicals, nous sommes enthousiasmés par les affections cutanées et les catégories que l’industrie de la beauté a ignorées. Vous continuerez à nous voir créer des produits et des expériences pour notre communauté qui innovent dans des catégories tabou.

