La fondatrice du millionnaire BLM admet qu’elle est marxiste, fière des comparaisons de Mao ⋆ .

La cofondatrice de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, qui se décrit comme une «marxiste de formation» tout en possédant quatre maisons dans des quartiers haut de gamme valant plus de 3,2 millions de dollars, a célébré les comparaisons entre le mouvement de gauche américain et la mortelle révolution culturelle chinoise orchestrée. par Mao Zedong.

Dans une vidéo de 2010 d’un panel du Forum social des États-Unis sur la «Théorie de l’organisation transformative» découverte par le National Pulse, Cullors partage l’histoire d’un jeune activiste en Arizona qui s’est montré intéressé par un livre de gauche que Cullors faisait la promotion et l’a comparé à celui de Mao. «Petit livre rouge.»

«Il a attrapé le livre», a déclaré Cullors, faisant référence aux «7 composants de la théorie de l’organisation transformative» d’Eric Mann, «et il a dit:« c’est comme le livre rouge de Mao ».

Cullors était ravi.

«J’étais comme, ‘mec c’est ce à quoi je pensais’, et c’était vraiment cool de l’entendre faire ce lien.

La fondatrice de BLM, Patrisse Cullors, qui se décrit comme une «marxiste de formation», a déclaré que c’était «vraiment cool» que les gens pensent que son nouveau livre «est comme le livre rouge de Mao» [from 2010] pic.twitter.com/ZjbJm63ort – Tom Elliott (@tomselliott) 7 mai 2021

Le «petit livre rouge» de Mao est un recueil de 427 citations que Mao a utilisées lorsque l’ancien dictateur chinois a conçu la révolution culturelle du milieu du XXe siècle avec une propagande liée au communisme, au socialisme, au marxisme et à la classe. L’ouvrage a été produit pour la première fois en 1964 par l’Armée populaire de libération, qui comprenait initialement 200 citations du président chinois. Le ministère de la Culture a cherché à distribuer le titre à chaque citoyen chinois et est devenu une lecture obligatoire pour les écoliers.

Cullors a déclaré qu’elle avait recommandé à l’activiste de l’Arizona avec qui elle avait parlé d’acheter 10 à 15 du livre de Mann et de former un groupe pour discuter et diffuser ses idées.

L’historien néerlandais Frank Dikötter, basé à Hong Kong, estime qu’au moins 45 millions de personnes sont mortes sous le règne de Mao.