La fondatrice du projet 1619 dit qu’elle n’est pas une éducatrice professionnelle bien qu’elle soit membre du corps professoral du collège

La fondatrice du projet 1619 a déclaré qu’elle n’était pas une « éducatrice professionnelle » bien qu’elle soit membre titulaire du corps professoral de l’Université Howard à Washington, DC

Nikole Hannah-Jones a fait ce commentaire lors de son interview dimanche sur Meet the Press de NBC, où elle a discuté du projet 1619, du rôle que la théorie critique de la race a joué dans la course du gouverneur de Virginie et de l’influence que les parents devraient avoir sur ce qui est enseigné à leurs enfants dans les écoles.

Après avoir déclaré que la course du gouverneur de Virginie avait été « décidée sur la base du succès d’une campagne de propagande de droite », Hannah-Jones a poursuivi en disant qu’elle n’était pas « une éducatrice professionnelle ».

Nikole Hannah-Jones assiste à la 75e cérémonie annuelle de remise des prix Peabody qui s'est tenue au Cipriani Wall Street le 21 mai 2016 à New York.

« Et je ne comprends pas vraiment cette idée que les parents devraient décider de ce qui est enseigné. Je ne suis pas un éducateur professionnel. Je n’ai pas de diplôme en sciences sociales ou en sciences. Nous envoyons nos enfants à l’école parce que nous voulons qu’ils être enseigné par des personnes qui ont une expertise dans le domaine. Et ce n’est pas mon travail », a déclaré Hannah-Jones.

« Quand le, quand le gouverneur ou le candidat a dit qu’il ne pensait pas que les parents devraient décider de ce qui est enseigné à l’école, il a été critiqué pour cela. Mais c’est juste le fait. C’est pourquoi nous envoyons nos enfants à l’école et ne Ce n’est pas l’école à la maison, car ce sont les éducateurs professionnels qui ont l’expertise pour enseigner les sciences humaines, l’histoire, les sciences, la littérature. Et je pense que nous devrions laisser cela aux éducateurs », a poursuivi Hannah-Jones.

En juillet, l’Université Howard a annoncé qu’Hannah-Jones rejoindrait la Cathy Hughes School of Communications en tant que membre titulaire de la faculté.

Nikole Hannah-Jones ((Photo de : Jeff Scheart/MSNBC/NBCU Banque de photos via .))

En plus d’être membre titulaire du corps professoral de la Cathy Hughes School of Communications, Hannah-Jones « fondera également le Center for Journalism and Democracy, qui se concentrera sur la formation et le soutien aux journalistes en herbe pour qu’ils acquièrent les compétences d’enquête et les compétences historiques et analytiques l’expertise nécessaire pour couvrir la crise à laquelle notre démocratie est confrontée », selon l’annonce de l’Université Howard.

Hannah-Jones a répondu à Fox News en déclarant qu’elle avait déclaré que « les éducateurs professionnels de la maternelle à la 12e année, et non les parents, sont les experts de ce qu’il faut enseigner, y compris ceux qui éduquent mon propre enfant ».

Hannah-Jones s’est vu offrir un poste à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill en juin et a décliné l’offre. Dans une interview avec CBS This Morning le 6 juillet, Jones a expliqué sa décision et a déclaré qu’elle ne voulait pas accepter le poste à l’UNC après que son vote pour la titularisation soit devenu un « scandale national ».

« Parce que regardez ce qu’il a fallu pour obtenir la titularisation », a-t-elle déclaré. « C’était un poste qui, depuis les années 1980, est devenu permanent. Les chaires Knight sont conçues pour les journalistes professionnels travaillant sur le terrain, pour entrer dans le monde universitaire. Toutes les autres chaires avant moi, qui étaient également blanches, ont reçu ce poste avec permanence. . »

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 21 mai 2016, Nikole Hannah-Jones assiste à la 75e cérémonie annuelle des Peabody Awards au Cipriani Wall Street à New York. ((Photo de : Jeff Scheart/MSNBC/Banque de photos NBCU via .))

« Pour que ce vote n’ait lieu que le dernier jour possible, au dernier moment possible après la menace d’une action en justice, après des semaines de manifestations, après que cela soit devenu un scandale national, ce n’est tout simplement plus quelque chose que je veux », a-t-elle ajouté.

