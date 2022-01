La fondatrice et démocrate de Theranos, Darling Elizabeth Holmes, déclarée coupable de fraude électronique – RedState

Elizabeth Holmes, autrefois prodige de la Silicon Valley et fondatrice de Theranos, la start-up de tests sanguins désormais ratée, a été reconnue coupable de trois chefs de fraude par fil et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude par fil après un procès fédéral de trois mois à San José, Californie.

Holmes a été accusée de 11 chefs d’accusation de fraude pour son rôle dans la tromperie des investisseurs et des patients. Le jury l’a déclarée non coupable de quatre chefs d’accusation de fraude électronique contre des patients et s’est retrouvée dans l’impasse sur trois chefs d’accusation de fraude électronique contre des investisseurs. De Bloomberg :

La chute de Holmes de son statut de directrice générale célèbre à un criminel condamné marque l’une des descentes les plus dramatiques de l’histoire de la Silicon Valley. Après avoir délibéré pendant sept jours entiers, les jurés ont convenu lundi avec les procureurs que Holmes avait menti aux investisseurs pendant plusieurs années sur la précision et les capacités des analyseurs de sang Theranos. Holmes a pris de l’importance avec sa promesse d’une révolution dans les soins de santé, basée sur ses affirmations selon lesquelles les appareils compacts Theranos pourraient effectuer des centaines de tests de diagnostic plus rapidement, plus précisément et moins cher que les machines traditionnelles plus grandes. Un grand argument de vente était que les analyseurs Theranos pouvaient arriver aux résultats avec juste une piqûre d’épingle au lieu de flacons de sang prélevé. Holmes a cité sa propre peur des aiguilles comme source d’inspiration pour l’invention, faisant partie du récit que les investisseurs et le public ont entendu au fil des ans dans sa promotion de la technologie. [In 2015] le Wall Street Journal a publié des articles soulignant les failles de la technologie Theranos, ce qui a conduit les régulateurs l’année suivante à conclure que les machines représentaient un danger pour la santé des patients. Les révélations ont déclenché des poursuites civiles, dont une Holmes réglée avec la Securities and Exchange Commission, et l’enquête et les poursuites du ministère de la Justice. Holmes, Balwani et Walgreens font toujours face à des réclamations concernant des tests sanguins inexacts de la part des clients de la chaîne de pharmacies dans le cadre d’un procès en Arizona.

Ses avocats ont affirmé que Holmes a fait de son mieux pendant 15 ans pour faire réussir Theranos et que même si elle a échoué, elle n’était pas une criminelle. Cependant, plusieurs anciens employés de Theranos ont témoigné des raccourcis pris par le laboratoire pour couvrir les insuffisances des analyseurs.

Elizabeth Holmes, fondatrice de la start-up de tests sanguins Theranos, a fait face à 11 chefs d’accusation de fraude pour avoir menti à des investisseurs, des patients et d’autres personnes afin de collecter des fonds et de faire connaître son entreprise. Voici ce que les jurés ont décidé : https://t.co/Ye6fA73Ucj pic.twitter.com/rAaviWrsuV – Le New York Times (@nytimes) 4 janvier 2022

Holmes était un chouchou des démocrates dans la Silicon Valley et à l’échelle nationale…

FLASHBACK: La Maison Blanche @BarackObama et @HillaryClinton @BillClinton ont été complètement dupés par la fraudeuse condamnée Elizabeth Holmes, l’ont honorée de récompenses https://t.co/RdwKCeNZtw – Brent Scher (@BrentScher) 4 janvier 2022

… mais vous ne le sauriez pas en suivant la couverture médiatique grand public, y compris ce passage de l’article de Bloomberg, qui mentionne James Mattis comme témoin mais, étonnamment, ne mentionne pas David Boies. Du tout.

Un défilé de témoins a déclaré aux jurés qu’ils avaient été gravement induits en erreur par le décrocheur de l’Université de Stanford devenu entrepreneur. Ils allaient des cadres de Walgreens et Safeway Inc. à James Mattis, l’ancien secrétaire américain à la Défense qui a siégé au conseil d’administration de Theranos….

C’est comme s’ils voulaient masquer les liens étroits de Holmes avec les démocrates et souligner tous les liens qu’elle avait avec les républicains. Mais, comme l’a souligné le Washington Free Beacon, Barack Obama, Bill et Hillary Clinton ont absolument adoré Holmes.

Hillary Clinton a même planifié une collecte de fonds avec Holmes en mars 2016, mais lorsque même la presse de gauche l’a appelée (Holmes était déjà en eau assez profonde à ce moment-là), l’événement a été déplacé dans la maison d’un frère technique. Pourtant, Holmes était à l’avant-plan.

Voici Chelsea Clinton avec Elizabeth Holmes, PDG de Theranos, lors de la collecte de fonds de la campagne à San Francisco aujourd’hui: pic.twitter.com/YHvY4HH2QP – Ruby Cramer (@rubycramer) 21 mars 2016

Peut-être qu’Hillary était influencée par David Boies, qui était l’avocat principal de Theranos ? Alors qu’un article de 2016 de Vanity Fair détaillant les derniers jours de Theranos note le nom du cabinet d’avocats ici, ils ne fouillaient pas vraiment Boies lui-même :

[S]il est resté en grande partie retranché dans une salle de conférence, entouré de son entourage. Des contenants de nourriture à moitié vides et des tasses de café rassis et de jus de fruits verts étaient éparpillés sur la table alors qu’elle élaborait une stratégie avec une phalange de conseillers de confiance, dont Ramesh « Sunny » Balwani, alors président et chef de l’exploitation de Theranos ; Heather King, l’avocate générale de la société ; avocats de Boies, Schiller & Flexner, le cabinet d’avocats intrépide…

Les comptes rendus des médias actuels ne mentionnent pas ou ne dissimulent pas le fait que l’ancien sénateur géorgien (et démocrate) Sam Nunn et l’ancien secrétaire à la Défense (et démocrate) William J. Perry faisaient également partie du conseil d’administration.

Holmes risque jusqu’à 20 ans de prison. Le juge n’a pas fixé de date pour le prononcé de la peine.