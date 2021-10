La fonte des glaciers de l’Himalaya aux sécheresses de l’Afrique – ces avertissements climatiques que nous devons connaître au milieu du buzz de la COP26

Selon un rapport d’Oxfam, les catastrophes liées au climat ont triplé en 30 ans. (Déposer)

Le sommet COP26 sur le changement climatique commence à Glasgow, en Écosse, avec des dirigeants et des délégués de 200 pays débattant de la manière de réduire les émissions d’ici 2030. Avec une augmentation exponentielle du réchauffement climatique due aux émissions de combustibles fossiles, les scientifiques ont appelé à une action urgente pour éviter une catastrophe climatique .

Cependant, une décision unanime pourrait être plus difficile qu’on ne l’imaginait, selon le président de la COP26, Alok Sharma. Sharma a déclaré qu’un accord serait plus dur que ce qui a été obtenu à Paris en 2015, lorsque presque toutes les nations ont convenu de poursuivre leurs efforts pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5°C.

S’adressant à la BBC, Sharma a déclaré que les dirigeants mondiaux devaient se manifester et s’entendre collectivement sur la manière d’atteindre cet objectif.

Sharma a ajouté qu’ils attendaient plus de pays comme la Chine, le plus grand émetteur de carbone, qualifiant le sommet d’occasion pour eux de faire preuve de leadership.

Cependant, si une décision collective ne peut être prise, comme le craint Sharma, la crise du changement climatique pourrait s’aggraver en une crise humanitaire avec des inondations, des cyclones, des ouragans et d’autres catastrophes naturelles devenant la norme.

Selon un rapport d’Oxfam, les catastrophes liées au climat ont triplé en 30 ans. Le taux d’élévation du niveau de la mer entre 2006 et 2016 était 2,5 fois plus rapide que presque tout le 20e siècle.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement estime que les pays en développement devraient dépenser 140 à 300 milliards de dollars par an d’ici 2030 pour s’adapter au changement climatique et faire face aux dommages.

Voici quelques catastrophes naturelles que le changement climatique pourrait déclencher si des mesures immédiates ne sont pas prises :

Feux de forêt en Australie

L’Australie a été balayée par la pire saison des feux de brousse au début de 2020, dans la foulée de son année la plus chaude jamais enregistrée. Les incendies ont brûlé 10 millions d’hectares, rasé des communautés entières, détruit des maisons et laissé des millions de personnes affectées par une brume dangereuse. L’incendie a tué plus d’un milliard d’animaux indigènes, certaines espèces et certains écosystèmes ayant peu de chances de se rétablir. De tels incendies de forêt sont susceptibles de devenir plus fréquents, non seulement en Australie, mais aussi en Californie aux États-Unis et même en Inde, car une planète plus chaude laisse le sol extrêmement sec.

Sécheresses en Afrique de l’Est

La hausse des températures de la mer a doublé les risques de sécheresse dans la Corne de l’Afrique. La région a connu de graves sécheresses en 2011, 2017 et 2019 qui ont anéanti les récoltes et le bétail et laissé 15 millions de personnes au Kenya, en Somalie et en Éthiopie dans le besoin d’aide, selon le rapport d’Oxfam. Des millions de personnes sont confrontées à de graves pénuries de nourriture et d’eau.

Inondations en Asie du Sud

Des inondations et des glissements de terrain meurtriers ont contraint 12 millions de personnes en Inde, au Bangladesh et au Népal à abandonner leurs maisons, selon le rapport d’Oxfam. À certains endroits, il s’agissait de la pire inondation en près de 30 ans – un tiers du Bangladesh a été submergé. Alors que des inondations sont attendues pendant la mousson, les scientifiques ont déclaré que les pluies de mousson de la région s’intensifient en raison de la hausse des températures de surface de la mer en Asie du Sud.

Fonte des glaciers himalayens

Un rapport du TERI (The Energy and Resources Institute) a révélé que le changement climatique avait une forte influence sur les précipitations au-dessus de l’Himalaya et la réaction de fonte des glaciers. Cela affecte le modèle de ruissellement des rivières qui s’écoulent des bassins versants de l’Himalaya. La cryosphère himalayenne est l’élément vital de trois principaux bassins hydrographiques provenant de la partie indienne et népalaise des montagnes. Ces rivières sont la source de vie et de moyens de subsistance de plus de 500 millions de personnes dans les plaines indo-gangétiques ; toute variabilité dans leur schéma d’écoulement peut avoir des conséquences de grande envergure.

