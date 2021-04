Le Sgt Jody Stiger du département de police de Los Angeles répond aux questions au cours du septième jour du procès (Photo: .)

Un expert extérieur de l’utilisation de la force qui a examiné des séquences vidéo et des rapports de spectateurs a déclaré que les actions de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour arrêter George Floyd étaient « excessives ».

Le Sgt Jody Stiger, qui a servi dans le département de police de Los Angeles depuis 1993, a déclaré mardi que le recours à la force contre Floyd avait commencé comme raisonnable mais aurait dû cesser lorsque l’homme noir a cessé de résister.

Invité à commenter directement la gestion de Floyd par Chauvin lors de l’arrestation du 25 mai, Stiger a déclaré: « Mon opinion était que la force était excessive ».

Stiger, un ancien Marine, a reçu 10 000 $ ainsi que des frais de procès de 2 950 $ pour examiner des vidéos, des rapports, des politiques de formation de la police et d’autres documents et parvenir à une conclusion sur la question de savoir si Chauvin a agi de manière appropriée envers Floyd.

« Au départ, lorsque M. Floyd était placé sur la banquette arrière du véhicule, il résistait activement aux policiers. Ainsi, à ce moment-là, les officiers étaient justifiés d’utiliser la force pour essayer de le faire obéir à leurs ordres », a déclaré Stiger. « Cependant, une fois placé en position couchée sur le sol, il a lentement cessé sa résistance. À ce moment-là, les officiers, anciens officiers, devrais-je dire, ils auraient dû ralentir ou arrêter leur force aussi ».

Stiger a déclaré qu’il avait mené 2 500 examens de l’utilisation de la force et avait consulté diverses organisations à ce sujet. Il a dispensé une formation sur le recours à la force à environ 3 000 agents au cours de ses six années en tant qu’instructeur de tactique pour les flics de Los Angeles.

Il a été le premier témoin expert en matière de recours à la force en dehors du département de police de Minneapolis à être appelé par les procureurs pour témoigner contre Chauvin. Le témoignage de Stiger se poursuivra mercredi, huit jours du procès pour meurtre de Chauvin.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd.

