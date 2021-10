La force divine pour PS5

Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Enfin, la série interstellaire JRPG de Square Enix Star Ocean est de retour. Star Ocean: The Divine Force devrait être lancé sur PS4 et PS5 en 2022, a révélé la société lors du livestream PlayStation State of Play d’aujourd’hui.

Nous n’avons pas eu beaucoup d’informations concrètes sur l’histoire du jeu ou les systèmes de jeu, et cela semble assez difficile pour le moment, mais en tant que fan de longue date, je suis toujours intrigué.

Voici la bande annonce :

« Présentant une histoire qui mélange la fantaisie et les décors de science-fiction, une pléthore de personnages jouables et d’histoires parallèles différents, et un système de combat unique qui permet des combats passionnants à l’aide de commandes simples et instinctives », lisez la description de Square Enix pour le Tri-Ace jeu développé.

On pourrait en dire autant de n’importe quel Star Ocean, mais celui-ci semble suivre les traces des JRPG avec une exploration plus ouverte du monde comme Monster Hunter et Xenoblade Chronicles. C’est difficile à dire à partir de la bande-annonce, mais il semble que le combat sera également plus fluide au lieu de s’appuyer sur des champs de bataille distincts séparés de la réinitialisation de l’environnement.

Star Ocean a fait ses débuts sur la SNES en 1996. Depuis lors, il y en a eu quatre autres, ainsi qu’un certain nombre de ports et de remasters, qui tournent tous autour d’un choc de la magie et de l’exploration de style Star Trek par des civilisations technologiquement avancées. Les trois premiers jeux sont excellents, mais les résultats ont été beaucoup plus mitigés depuis l’ère PS3.

G/O Media peut toucher une commission

Cela fait cinq ans depuis le dernier, Star Ocean: Integrity and Faithlessness. Celui-ci était assez terrible et semblait être un signe que Square Enix pourrait abandonner complètement le nom. D’une certaine manière, ils ne l’ont pas fait. Ce sera bientôt 2022 et le nouveau Star Oceans arrivera toujours sur les nouvelles consoles Sony.

En attendant, il n’y a pas de meilleur endroit pour se familiariser avec les jeux que Star Ocean First Departure R, un remake du premier jeu arrivé sur Switch et PS4 il y a quelques années.