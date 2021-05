La force est avec l’enfant de Justin Timberlake alors qu’ils célèbrent leur voyage à Walt Disney World

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Star Wars ravit le public depuis des années et, par conséquent, les parents peuvent partager leur amour de la galaxie loin, très loin avec leurs enfants et même leurs petits-enfants. L’univers cosmique de George Lucas a juste une manière spéciale de lier les gens entre eux, un peu comme la Force. Justin Timberlake fait partie des nombreux fans de la franchise et sa joie a été pleinement exposée lors d’un récent voyage en famille à Walt Disney World. Et la Force était définitivement avec son enfant.