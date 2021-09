La force et la qualité de Chelsea surpassent Tottenham Hotspur

Le jour qui a vu le triste décès de la légende du football Jimmy Greaves, ce sont la force et la qualité de Chelsea en seconde période qui ont fait la différence au stade Tottenham Hotspur.

La force et la qualité de Chelsea révèlent Gulf en classe contre Tottenham Hotspur

Attaquant et énergique Tottenham manque de qualité en première mi-temps

Un manque de créativité au milieu de terrain est un problème pour les Spurs depuis un certain temps et Nuno Espirito Santo a sonné les changements pour lutter contre cela en faisant entrer Tanguy Ndombele dans la formation de départ ainsi que Son Heung-min, qui est revenu de blessure. L’arrière droit brésilien Emerson Royal a également commencé, avec Cristian Romero associé à Eric Dier à l’arrière.

Tottenham a commencé sur le pied avant et a poussé Chelsea très haut, bouleversant leur rythme. En ce qui concerne le dernier tiers, cependant, la prise de décision et le manque de qualité des joueurs de Tottenham étaient évidents. Sergio Reguilon a appuyé sur le but de Chelsea mais, plutôt que de tirer, il a essayé de traverser la surface et, à la fin, a mal exécuté la passe. Pour tout le travail acharné des joueurs des Spurs, il s’agissait en grande partie de souffler et de souffler, mais de ne pas pouvoir faire exploser la maison.

Ce manque de qualité et de pointe était toujours susceptible de coûter aux Spurs. Et, dans la seconde moitié, ils chassaient les ombres – révélant des preuves plus inquiétantes d’une équipe qui manque de cohésion, de créativité et de force en profondeur.

L’introduction de N’Golo Kante a changé la donne

Thomas Tuchel a changé les choses à la mi-temps, enlevant l’inefficace Mason Mount et en présentant N’Golo Kante. Et c’était un changement qui a changé la direction du jeu. Kante voulait le ballon et a avancé sur la ligne arrière des Spurs. À la 49e minute, Chelsea a mené une tête de Thiago Silva, qui est sorti d’un corner sans être contesté, laissant les Spurs derrière un ennemi familier; mauvaise défense. Dier et Dele Alli étaient tous deux enracinés sur place, et la seconde mi-temps n’était que trop familière aux fans des Spurs.

Tottenham Hotspur manque de direction et devrait s’inquiéter

Les Spurs n’ont réussi que 2 tirs cadrés (BBC Sport) et, même si l’on considère les trois premiers matchs de la saison où les Spurs ont gagné par un but solitaire, il y avait déjà des signes d’un manque de ruse à l’avant. Même si Ndombele a parfois fait preuve de force et d’habileté, il n’a toujours pas l’air d’un joueur qui changera un match ou mettra les yards durs lorsque son équipe a besoin de lui pour tirer son poids.

Harry Kane ressemble à l’ombre du joueur auquel les fans des Spurs sont habitués et la défense commence à avoir l’air faible une fois de plus après les trois feuilles blanches pour commencer la saison et suggère que les choses allaient dans la bonne direction.

Les problèmes de Tottenham trop familiers

Tuchel est entré à Chelsea et a transformé une équipe qui marchait sur l’eau, en vainqueur de la Ligue des champions et l’un des favoris pour le titre de Premier League 2021/22. Ils font les bases correctement et peuvent passer à la vitesse supérieure en cas de besoin, comme ils l’ont montré lorsqu’ils ont dominé Tottenham en seconde période. Au final, le match s’est terminé 3-0, mais cela aurait pu être cinq ou six, et cela n’aurait pas flatté Chelsea.

Quant à Tottenham, ils affronteront ensuite Arsenal aux Emirats et Espirito Santo doit décider quelle est sa meilleure équipe, sa meilleure formation et ce qu’il attend réellement de son équipe des Spurs. Contre Chelsea, il a eu de l’énergie en première mi-temps mais cela ne veut rien dire quand la qualité fait défaut. Les mêmes problèmes que les Spurs avaient sous Jose Mourinho sont toujours là pour que tout le monde puisse les voir.

C’était une performance de Chelsea en deuxième mi-temps qui a montré la direction de deux clubs londoniens. Chelsea va de mieux en mieux et gagnera de l’argenterie. Tottenham recule, manque de leaders sur le terrain et, sur cette performance, ce sera une longue saison et une qui semble loin du succès.

Nouveau manager, nouveau directeur du football mais le même Tottenham Hotspur.

Photo principale

