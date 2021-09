La force offensive d’At. Mineiro défie le champion

21/09/2021 à 08:00 CEST

C’est, à ce jour, le jeu de l’année au Brésil et en Amérique du Sud. Le Palmeiras-At. Mineiro n’est pas seulement le match aller des demi-finales de la Copa Libertadores (à 02h30 CEST, à l’Allianz Parque, Sao Paulo), mais le premier tour de ce qui pourrait finir par être un changement d’hégémonie locale et continentale.

Le champion en titre Verdao traverse une saison mouvementée, dans lequel il a déjà demandé quatre titres (Supercopa do Brasil, Recopa Sudamericana, Paulista Championship et Copa do Brasil) et dans lequel son entraîneur, Abel Ferreira, commence même à être remis en question.

Son adversaire est l’équipe que Cuca forme maintenant et qui a le défi de transformer son investissement massif en titres. Pour ce faire, ils ont défié Palmeiras et Flamengo, et, pour l’instant, ils vont de mieux en mieux. Il est le leader du Brasileirao (précisément sept points d’avance sur son rival ce soir) et le franc favori pour atteindre la grande finale à Montevideo.

La force de Galo, et de sa super équipe basée sur un chéquier des deux dernières saisons, se précise dans un duo d’attaquants de rêve : celui qu’ils confirment Ponton, qui ajoute déjà 21 buts en 2021, et le récemment débarqué Diego Costa, qui fera ses débuts dans les Libertadores.

Palmeiras n’a pas trouvé de stabilité au cours d’une année au cours de laquelle ils ont exposé une faiblesse défensive inédit avec Abel Ferreira, dans sa première saison au cours de laquelle il a conquis les Libertadores et la Copa do Brasil.

La dynamique offensive du Galo peut être un facteur tactique à exploiter par les Palmeirenses, plus expérimentés dans ce type de rencontre. et avec le pragmatisme nécessaire pour prendre du recul pour construire par des transitions directes et rapides. Pour ce faire, ils ont les bons joueurs : Dudu et deux ailiers révolutionnaires, tels que Wesley, que City a essayé de signer, et Rony.

LES ALIGNEMENTS POSSIBLES DE PALMEIRAS – AT. MINEIRO

PALMEIRAS : Weverton ; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez ; Danilo, Zé Rafael, Raphaël Veiga ; Dudu, Rony et Wesley.

À. MINEIRO : Everson ; Mariano, Nathan, Junior Alonso, Guilherme Arana; Matías Zaracho, Nacho Fernández; Vargas, Diego Costa et Hulk.

Arbitre: Patricio Loustau (Argentine)

Stade: Parc Allianz (Sao Paulo)

Calendrier: A 02h30 CEST.