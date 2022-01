LA FORCE QUI DIRIGERA LA FIN DES JOURS EST-ELLE EN ANTARCTIQUE ?

par Dave Hodges, The Common Sense Show :

Alors que la planète arrive à la Grande Réinitialisation et que les survivants de l’humanité sont condamnés à manger des insectes et de la fausse viande de laboratoire, certaines personnes, certains chercheurs, pensent que nous ne devrions pas nous tourner vers la Commission trilatérale et le Forum économique mondial pour obtenir des réponses. Ils pensent que nous devrions regarder vers le Sud comme au pôle Sud (c’est-à-dire l’Antarctique).

Questions sans réponse

À la fin de l’administration Obama, pourquoi John Kerry est-il allé en Antarctique et son voyage a été entouré d’un secret extrême et d’un mystère bizarre. Par exemple, en tant que secrétaire d’État, un contingent médiatique n’aurait-il pas dû accompagner Kerry et rendre compte de chacun de ses mouvements ? Était-ce une mission militaire ? C’était peut-être une mission politique, cependant, nous ne le saurons jamais à cause de l’extrême sécurité entourant le voyage. En enquêtant là-dessus, j’ai découvert que le voyage de Kerry n’était pas vraiment un secret quant à sa destination finale, cependant, personne ne connaissait l’itinéraire de son vol et exactement où il avait atterri. Qui a-t-il rencontré ? Pourquoi sur « la terre verte de Dieu » Kerry est-il allé au pôle Sud ?

Dans le même esprit que John Kerry, pourquoi l’Antarctique figure-t-il parmi les endroits interdits à visiter ? Pourquoi la FAA a-t-elle déclaré une zone d’exclusion aérienne en Antarctique ? Par quelle autorité la FAA a-t-elle juridiction sur la région ? Pourquoi les scientifiques nazis capturés ont-ils dit à leurs maîtres qu’une grande partie de l’élite nazie avait fui non seulement vers l’Amérique du Sud, mais vers le pôle Sud ? Les scientifiques nazis parlaient de l’endroit avec beaucoup de réticence et de peur. Qu’est-ce qui a pu provoquer une telle réaction ?

Beaucoup n’ont pas entendu parler de la mystérieuse « Opération High Jump », qui était une prétendue invasion de l’Antarctique par des ovnis. Oui, j’ai dit OVNI. Certains ont exploré cette ligne de raisonnement et certains croient au récit de Genèse 6 de Fallen Angels. Les ovnis sont-ils contrôlés par des démons, des anges déchus, des géants, etc. ? Je n’en ai aucune idée, je crois que j’en connais qui savent. Je conclurai cette histoire avec la façon dont le CSS procédera.

Les gens me demandent ce que je crains le plus ? À vrai dire, et uniquement sur une base spéculative, je crains que l’ennemi ultime de tous les chrétiens ne réside au pôle Sud et que les événements dévastateurs que nous craignons tous ne déchaînent en 2022 ne se concrétisent sous la direction du plus maléfique alors que nous inaugurons dans la Tribulation.

Cependant, il y a plus de questions pour percer le mystère que de réponses. Jetons un coup d’œil à la description suivante alors qu’un ancien officier de marine s’est rendu en Antarctique et a accidentellement vu quelque chose qu’il n’était pas censé voir.

« Un officier de marine nous raconte ce dont il se souvient, notamment avoir vu une énorme ouverture dans la glace dans une zone d’exclusion aérienne qu’ils traversaient avec une urgence médicale à bord. Puis il a transporté un groupe de scientifiques disparus depuis deux semaines, et a notamment été prévenu de ne plus se référer à ce sujet. Comme il l’a dit, « ils avaient l’air effrayés ». À leur retour à McMurdo, leur équipement a été isolé et ils ont été ramenés à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, dans un avion spécial. Il raconte en détail ce qu’il a vu et vécu. C’est l’histoire la plus provocante sur ce qui se passe en Antarctique jamais présentée nulle part. » (LA VIDÉO ASSOCIÉE A ÉTÉ SUPPRIMÉE)

La personne sur laquelle je vais m’appuyer pour clarifier ces questions est Steve Quayle et si les circonstances le permettent, je vais inviter Steve à venir sur le CSS. Je dois admettre que je crains ce qu’il a à dire sur ce sujet et comment cela se rapporte aux événements qui se déroulent et au rôle que joue l’Antarctique, plutôt qui peut résider en Antarctique, et comment cela se jouera dans la tentative de destruction de l’humanité. Restez à l’écoute, car nous annoncerons l’apparition de Steve dans l’émission de radio CSS.

