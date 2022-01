La FORE School of Management enregistre jusqu’à présent 90 % de placement ; CTC le plus élevé de Rs 41 lakhs offert jusqu’à présent

Le CTC moyen est resté stable au cours des trois dernières années, a déclaré l’institut.

Saison de placement FORE School of Management : La FORE School of Management, basée à New Delhi, a déjà enregistré un énorme placement de 90% pour le lot actuel d’étudiants 2020-22, a déclaré l’institut dans un communiqué. Parmi les offres de placement figurent des offres internationales et nationales, et le CTC le plus élevé qui a été proposé jusqu’à présent dans la campagne de placement pour ce lot est Rs 41 Lakh Per Annum (LPA). Il s’agit d’une offre internationale. Pendant ce temps, le CTC le plus élevé offert au niveau national est de Rs 21,5 LPA. Non seulement cela, mais le CTC moyen qui a été offert s’élève à Rs 11,75 LPA.

Le CTC moyen est resté stable au cours des trois dernières années, a déclaré l’institut, malgré la pandémie qui a causé plusieurs problèmes parmi les industries et l’économie. Des offres importantes ont été proposées par les secteurs IT, Finance, FMCG, Conseil et ITES.

Pour mettre le record de placement de cette année en perspective, alors que le CTC moyen offert au lot de 2019-21 l’année dernière était de Rs 10,7 LPA, le forfait le plus élevé avait été de Rs 27 LPA. Cela avait été offert par le secteur du conseil et de la recherche, après quoi Rs 24 LPA a été offert par le secteur du marketing, Rs 20 LPA pour le secteur des opérations et de l’informatique, Rs 17 LPA par le secteur des ressources humaines et Rs 15 LPA par le secteur des finances.

Alors que le processus de cette année n’est pas encore terminé, l’année dernière, 136 recruteurs ont proposé plusieurs offres aux étudiants, et parmi eux, 58 étaient de nouveaux recruteurs. Le lot avait compté 355 étudiants, et 39% des offres avaient été faites par le secteur IT/ITES, suivi par 22% de la BFSI et 21% de la recherche et du conseil.

