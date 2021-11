La FORE School of Management lance un appel à candidatures pour les programmes PGDM : voici comment postuler

L’institut basé à Delhi est situé dans la zone institutionnelle de Qutub. (École de gestion FORE)

FORE School of Management a lancé un appel à candidatures pour son programme de diplôme d’études supérieures en gestion (PGDM) de deux ans à temps plein pour la session académique 2022-24.

L’institut propose des cours en PGDM, PGDM (International Business), PGDM (Financial Management) et PGDM (Big Data Analytics). La session à venir sera le 31ème lot PGDM, le 16ème lot Commerce international, le cinquième lot Gestion financière et le troisième lot Big Data Analytics. Les candidatures, qui se clôtureront le 20 décembre, sont ouvertes pour 420 sièges – 180 en PGDM, 120 en commerce international et 60 chacun en gestion financière et Big Data Analytics.

Les candidats peuvent postuler en ligne pour un programme unique pour Rs 1 947. Les frais de candidature pour deux programmes sont de 2 950 Rs, 3 894 Rs pour trois et 4 130 Rs pour quatre programmes via netbanking ou carte de débit/crédit. L’institut informera les candidats présélectionnés par SMS et email.

La FORE School of Management est accréditée par SAQS, les mêmes normes auxquelles adhèrent les meilleures écoles de gestion du pays – les Indian Institutes of Management.

L’institut a développé un talent pour les dossiers de placement stables au fil des ans. Selon ses dossiers, les étudiants du lot sortant 2019-21 ont obtenu un coût moyen pour l’entreprise de Rs 10,7 lakhs par an, avec l’offre la plus élevée de Rs 27 lakhs.

Les dossiers suggèrent également que 39% des étudiants sont placés dans le secteur IT/ITeS, tandis que 22% trouvent des emplois dans le secteur de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI). Des recruteurs tels que KPMG, Deloitte, EY, Genpact, Dell, Accenture, HCL Technologies, Cognizant, Infosys, Tech Mahindra et Tata Power recrutent régulièrement au sein de l’institut.

L’institut est également connu pour sa diversité avec des étudiants de 24 États dans le lot actuel 2021-23.

