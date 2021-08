La forêt amazonienne est à nouveau en feu

À l’été 2019, l’Amazonie a attiré l’attention du monde lorsque de gros morceaux de la forêt tropicale emblématique ont pris feu et que la fumée a assombri le ciel de l’après-midi au-dessus de São Paulo, la plus grande ville du Brésil. L’année suivante fut encore pire.

Et cette année ?

Cela ne semble pas bon jusqu’à présent : plus de 1 000 grands incendies ont brûlé dans la forêt tropicale depuis janvier. Les experts disent que cette année est en passe d’être aussi mauvaise que 2020, lorsque les incendies ont rasé plus de 19 millions d’acres des plus grands du monde forêt tropicale.

Les défenseurs de la conservation ne comptent pas sur l’aide du gouvernement du Brésil, qui abrite environ 60% de l’Amazonie. Alors que le président Jair Bolsonaro a interdit les incendies extérieurs non autorisés et déployé des troupes en Amazonie plus tôt cette année, les experts affirment que ces efforts n’ont pas fonctionné dans le passé – et remettent en question l’engagement du président à mettre fin à la perte endémique des forêts. Populiste et allié de l’ancien président Donald Trump, Bolsonaro a démantelé un certain nombre de protections environnementales depuis son entrée en fonction en 2019.

Un incendie de forêt ravage une forêt dégradée à Porto Velho, dans l’État de Rondônia, au Brésil, en juillet 2021.Christian Braga/Greenpeace

Des images satellite montrent des incendies dans l’État brésilien du Mato Grosso en août 2021. Avec l’aimable autorisation de l’Amazon Conservation Association/Planet Labs

La situation aujourd’hui est particulièrement dramatique étant donné que de nouvelles recherches révèlent que certaines parties de l’Amazonie sont déjà tellement endommagées qu’elles émettent plus de carbone qu’ils n’en absorbent. Pendant ce temps, le rapport historique des Nations Unies sur le climat publié plus tôt cet été montre que la forêt tropicale – qui stocke 123 milliards de tonnes de carbone et est un havre de biodiversité – se réchauffe et se dessèche beaucoup plus rapidement que d’autres parties du monde. Les forêts plus sèches, naturellement, sont plus susceptibles de brûler.

Pour certains, cela peut sembler un problème lointain. Mais l’Amazonie est l’une des meilleures défenses au monde contre le changement climatique, son sort nous affecte donc tous.

La déforestation en plein essor rencontre la pire sécheresse depuis près d’un siècle

Presque tous les incendies de forêt en Amazonie sont délibérément allumés par des personnes, qui brûlent généralement des arbres après les avoir abattus ou, moins souvent, lorsqu’elles veulent défricher une bande de forêt, a déclaré Ane Alencar, directrice scientifique de l’Institut de recherche environnementale amazonienne au Brésil. Ainsi, lorsque vous constatez une perte de forêt, vous avez également tendance à trouver des incendies de forêt.

Il y a certainement eu beaucoup de pertes de forêts récemment. Au cours des 12 derniers mois, l’Amazonie brésilienne a perdu plus de 2,5 millions d’acres, selon certaines estimations – le niveau de déforestation le plus élevé depuis 2012, selon Imazon, un institut de recherche à but non lucratif au Brésil. Cela a suscité l’inquiétude d’experts comme Alencar que les incendies seront particulièrement graves cette année.

“Il y a beaucoup de combustible sur le sol en ce moment, attendant d’être brûlé”, a déclaré Alencar. “Cela signifie que nous allons avoir beaucoup de feu.”

Une carte de l’Amazonie montrant où les plantes sont stressées en raison d’un manque d’eau, basée sur des données satellitaires. Les zones brunes plus foncées correspondent à des niveaux plus élevés de stress hydrique.Joshua Stevens/NASA Earth Observatory

Pire encore, une grande partie de l’Amazonie est maintenant extrêmement sèche. Le centre et le sud du Brésil connaissent la pire sécheresse depuis plus de 90 ans, en partie à cause du phénomène météorologique connu sous le nom de La Niña, incitant plusieurs États brésiliens à mettre en garde contre les pénuries d’eau. Cela signifie que lorsque quelqu’un allume un feu, il est plus susceptible de s’échapper et de se propager, a déclaré Alencar. La recherche montre que les incendies en Amazonie sont plus fréquents pendant les années de sécheresse et pendant les événements La Niña.

Des centaines d’incendies ont brûlé l’Amazonie, et le pire est peut-être à venir

Plus de 1 000 incendies majeurs ont brûlé en Amazonie brésilienne cette année, selon Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), un projet de surveillance des forêts affilié à l’Amazon Conservation Association à but non lucratif. Bon nombre de ces incendies sont illégaux et brûlé dans des zones qui étaient auparavant déboisées, a déclaré le groupe. Les données du MAAP montrent également des incendies en Amazonie bolivienne. Des milliers d’hectares de forêt ont brûlé cette année en Bolivie, dont certains en Amazonie, rapporte ..

D’autres sources de données brossent un tableau tout aussi sombre : l’Institut national brésilien de recherche spatiale estime que les incendies en Amazonie brésilienne ont brûlé environ 2 millions d’acres jusqu’en juillet. L’institut, connu sous le nom d’INPE, rapporte également qu’il y a eu plus de 50 000 « épidémies » d’incendie ou points chauds détectés par des satellites, de janvier à fin août, en Amazonie brésilienne. (Les grands incendies ou les incendies qui brûlent pendant plusieurs jours peuvent être représentés par plusieurs « épidémies », de sorte qu’une seule épidémie ne correspond pas nécessairement à un seul incendie.)

Christina Animashaun/Vox; Suivi du projet amazonien andin

Est-ce pire que l’année dernière ? Cela dépend de la source des données.

Selon le MAAP, il y a eu près du double du nombre d’incendies majeurs en Amazonie brésilienne jusqu’à la fin août par rapport à la même période l’année dernière. “Jusqu’à présent, cette année, il y a beaucoup plus d’incendies majeurs à la même date”, a déclaré Matt Finer, spécialiste de recherche principal à l’Amazon Conservation Association qui dirige le projet MAAP. “Cette année pourrait être pire que l’année dernière, qui, ironiquement, était en fait bien pire que la tristement célèbre année 2019.”

L’INPE du Brésil, quant à lui, estime qu’il y a eu un peu plus d’incendies jusqu’à la fin août en 2019 et 2020 en Amazonie, et beaucoup plus de superficies brûlées, par rapport à cette année. Le MAAP et l’INPE utilisent des outils de surveillance différents, c’est pourquoi ils rapportent des chiffres différents, selon Mikaela Weisse, experte en surveillance des forêts au groupe de réflexion basé à Washington, World Resources Institute.

Le pire peut à venir, dit Alencar. Le sud de l’Amazonie a été touché par quelques fronts froids plus tôt cette année, a-t-elle déclaré, ce qui a retardé le début de la saison des incendies. Maintenant, ça reprend.

Pourquoi une Amazon en feu est si effrayante pour tout le monde

Les incendies de forêt endémiques en Amazonie ne sont jamais une bonne chose, mais les conséquences de trois années d’incendies graves sont de plus en plus troublantes et profondes.

Nous comptons sur les forêts pour aspirer les charges de dioxyde de carbone que les humains, les entreprises et les pays émettent en brûlant des combustibles fossiles. L’Amazonie a toujours rempli cette fonction essentielle.

Mais comme les scientifiques l’apprennent maintenant, les incendies de forêt mettent cette fonction en danger. Une étude révolutionnaire publiée en juillet a révélé que certaines parties de l’Amazonie émettent désormais plus de carbone qu’elles n’en absorbent, en raison du changement climatique, de la déforestation et des incendies de forêt. Ces régions, qui sont largement concentrées dans le sud-est, se sont réchauffées jusqu’à 4,5 degrés Fahrenheit au cours des quatre dernières décennies pendant la saison sèche, ont constaté les auteurs. Cela signifie que nous sapons l’un de nos plus grands remparts contre le changement climatique.

De la fumée s’échappe des incendies à Aripuanã, Mato Grosso, Brésil, en juillet 2021.Christian Braga/Greenpeace

Un incendie de forêt brûle dans l’État du Mato Grosso au Brésil en août 2021. Avec l’aimable autorisation de l’Amazon Conservation Association/Planet Labs

Pire encore, les incendies de forêt poussent l’Amazonie vers un point de basculement dangereux qui, selon certains scientifiques, pourrait transformer de vastes étendues de forêt en une savane sèche. Des centaines de milliards d’arbres dans la forêt tirent l’eau du sol et la libèrent à travers leurs feuilles, produisant ce que certains ont appelé une « rivière géante dans le ciel » qui maintient la forêt humide. Au fur et à mesure que l’Amazonie se rétrécit, cette rivière aéroportée fait de même, asséchant davantage le biome et augmentant encore le risque d’incendie.

Ce point de basculement est peut-être déjà là, suggérant que la fenêtre pour restaurer l’Amazonie est extrêmement étroite, selon les auteurs d’un essai de 2019 dans la revue Science Advances qui a popularisé l’idée d’une forêt tropicale. point de basculement. “La précieuse Amazon est au bord de la destruction fonctionnelle”, ont-ils écrit. “Et, avec cela, nous aussi.”