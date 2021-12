La forêt Norvégienne? Erling Haaland comparé à Oak Tree devant Der Klassiker contre le Bayern Munich

Dans une interview avec Sport Bild, le légendaire annonceur du stade du Borussia Dortmund, Norbert Dickle, a félicité l’attaquant Erling Haaland alors que l’équipe se prépare pour le Bayern Munich.

« Il est souvent là où d’autres doivent encore courir. Et s’il est un peu loin, il y a un saut de kung-fu, et puis le ballon est aussi dans le but. Erling est un jeune footballeur affamé, incroyablement rapide et incroyablement ambitieux. Il se lève le matin et veut marquer un but. Le garçon est simplement découpé dans un tissu différent. Et puis la robustesse d’un chêne norvégien, sensationnelle.

Haaland, dont on dit qu’il est limité en minutes lors de Der Klassiker, sera évidemment le point central de l’effort défensif du Bayern Munich. Le phénomène norvégien cherchera à exploiter tous les trous qu’il pourra trouver dans la ligne de fond du Bayern Munich.

Étant donné la difficulté de Dayot Upamecano à gérer parfois de gros attaquants physiques, Julian Nagelsmann pourrait avoir besoin de s’appuyer sur des joueurs comme Niklas Süle et Lucas Hernandez pour tenter de garder Haaland en échec – ce qui n’est pas une tâche facile.