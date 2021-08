in

La campagne de plantation entraînerait plus d’oiseaux, de papillons, d’abeilles et d’oxygène pour les résidents de la région.

Les Verts de la SCRP obtiendront une forêt urbaine de style Miyawaki et un jardin Nakshatra en collaboration avec le Rotary Club de Bombay et la Brihanmumbai Municipal Corporation. Plus de 1 000 échantillons ont été plantés dans le jardin qui sera géré par l’association des résidents de Cuffe Parade.

Le sous-commissaire de BMC, Vijay Balamwar, présent à la cérémonie d’inauguration, a salué la campagne de plantation et a exhorté d’autres organisations à proposer des campagnes similaires pour augmenter la verdure de Mumbai.

Le président du RCB Shernaz Vakil présent sur place a également réitéré les engagements de l’environnement et les efforts du club. Le président de l’ACPL, Aditi Jain, espère que les abeilles, l’oxygène, les oiseaux et les papillons pour les résidents de la région.

La forêt urbaine en cours de construction est dédiée à la mémoire de feu Kausalya Srinivasan et Seetha Narayan, résidents de longue date de la région.

La technique japonaise de Miyawaki du nom du botaniste Akira Miyawaki est une pratique dans laquelle de petites parcelles de terre sont transformées en une petite forêt et les arbres sont plantés les uns à côté des autres. Le jardin de Nakshatra combine l’Ayurveda, la botanique, l’astrologie et l’aménagement paysager

Dans la technique, la croissance des plantes est 10 fois plus rapide que la plantation résultante et 30 fois plus dense. Des dizaines de plantes indigènes sont plantées dans la même zone et au bout de trois ans, le jardin devient sans entretien.

